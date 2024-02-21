Власти Курганской области опровергли запрет на концерты ансамбля «Вересень»

22 февраля 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Власти Курганской области не запрещают выступать ансамблю «Вересень» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области нет запрета на выступления ансамбля «Вересень» в домах культуры. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос URA.RU, который подписала начальник регионального управления культуры Наталья Гончаренко. Ранее руководитель творческого коллектива Ольга Косьяненко заявила о негласном запрете на концерты, из-за которых ансамбль не смог выступить в нескольких ДК. «Препятствий для проведения концертной деятельности ансамблю казачьей песни „Вересень“ в области нет. Для проведения концертов коллективу необходимо согласование с руководством домов культуры», — указано в ответе за подписью Гончаренко. Руководитель ансамбля «Вересень» сообщила агентству, что мораторий на выступления в Курганской области не снят. Коллектив не имеет возможности вести концертную деятельность, поскольку руководители ДК не дают согласований, подчеркнула Косьяненко. Он сообщила, что направила несколько писем в управление культуры Курганской области, Министерство культуры РФ и директору Звериноголовского ДК, но ответов пока не получила. «Я 21 февраля была на приеме у главы администрации Звериноголовского круга из-за того, что директор ДК не вносит ансамбль в график выступлений, находя отговорки и ссылаясь на вышестоящее руководство. Глава округа Марина Панкратова вразумительного ответа по поводу негласного запрета на наши концерты не дала. Она добавила, что ансамбль „Вересень“ является любительским, поэтому будут трудности. Чиновница посоветовала нам документально оформить принадлежность к какой-нибудь организации», — пояснила Косьяненко. Ансамбль казачьей песни «Вересень» не смог выступить в ДК Курганской области, так как руководители отказались согласовать концерты, ссылаясь на негласный запрет «сверху». Коллектив планировал в ходе концертной деятельности собрать средства для помощи бойцам СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области нет запрета на выступления ансамбля «Вересень» в домах культуры. Об этом говорится в ответе на редакционный запрос URA.RU, который подписала начальник регионального управления культуры Наталья Гончаренко. Ранее руководитель творческого коллектива Ольга Косьяненко заявила о негласном запрете на концерты, из-за которых ансамбль не смог выступить в нескольких ДК. «Препятствий для проведения концертной деятельности ансамблю казачьей песни „Вересень“ в области нет. Для проведения концертов коллективу необходимо согласование с руководством домов культуры», — указано в ответе за подписью Гончаренко. Руководитель ансамбля «Вересень» сообщила агентству, что мораторий на выступления в Курганской области не снят. Коллектив не имеет возможности вести концертную деятельность, поскольку руководители ДК не дают согласований, подчеркнула Косьяненко. Он сообщила, что направила несколько писем в управление культуры Курганской области, Министерство культуры РФ и директору Звериноголовского ДК, но ответов пока не получила. «Я 21 февраля была на приеме у главы администрации Звериноголовского круга из-за того, что директор ДК не вносит ансамбль в график выступлений, находя отговорки и ссылаясь на вышестоящее руководство. Глава округа Марина Панкратова вразумительного ответа по поводу негласного запрета на наши концерты не дала. Она добавила, что ансамбль „Вересень“ является любительским, поэтому будут трудности. Чиновница посоветовала нам документально оформить принадлежность к какой-нибудь организации», — пояснила Косьяненко. Ансамбль казачьей песни «Вересень» не смог выступить в ДК Курганской области, так как руководители отказались согласовать концерты, ссылаясь на негласный запрет «сверху». Коллектив планировал в ходе концертной деятельности собрать средства для помощи бойцам СВО.