21 февраля 2024

Китай заинтересовался тюменскими лесопилками

КНР планирует инвестировать в развитие тюменских медицины и лесопромышленности
© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, флаг россии, флаг китая
Инвесторы из КНР готовы развивать в Тюменской области свои производства Фото:

Китайские инвесторы заинтересовались лесопромышленным комплексом и медициной Тюменской области. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Деловая встреча представителей Министерства промышленности и торговли РФ, регионов России с делегацией Правительства Гуанчжоу, провинции Гуандун Китайской Народной Республики состоялась в Тюмени. КНР выразила намерение организовать взаимодействие с Тюменской областью по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в частности, медицины», — говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны договорились обсудить конкретные условия, которые получат китайские инвесторы в регионе. Работу ведет инвестиционное агентство Тюменской области.

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Китайские инвесторы заинтересовались лесопромышленным комплексом и медициной Тюменской области. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Деловая встреча представителей Министерства промышленности и торговли РФ, регионов России с делегацией Правительства Гуанчжоу, провинции Гуандун Китайской Народной Республики состоялась в Тюмени. КНР выразила намерение организовать взаимодействие с Тюменской областью по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в частности, медицины», — говорится в сообщении. Сообщается, что стороны договорились обсудить конкретные условия, которые получат китайские инвесторы в регионе. Работу ведет инвестиционное агентство Тюменской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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