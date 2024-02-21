Китай заинтересовался тюменскими лесопилками

КНР планирует инвестировать в развитие тюменских медицины и лесопромышленности

Инвесторы из КНР готовы развивать в Тюменской области свои производства Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Китайские инвесторы заинтересовались лесопромышленным комплексом и медициной Тюменской области. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Деловая встреча представителей Министерства промышленности и торговли РФ, регионов России с делегацией Правительства Гуанчжоу, провинции Гуандун Китайской Народной Республики состоялась в Тюмени. КНР выразила намерение организовать взаимодействие с Тюменской областью по развитию лесопромышленного комплекса и социальной сферы, в частности, медицины», — говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны договорились обсудить конкретные условия, которые получат китайские инвесторы в регионе. Работу ведет инвестиционное агентство Тюменской области.