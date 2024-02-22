Курганским няням трудно найти работу из-за дефицита вакансий

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В Курганской области возник дефицит вакансий для нянь Фото:

У курганских нянь возникли сложности при трудоустройстве из-за того, что в городе нет подходящих вакансий. Из-за нехватки рабочих мест соискатели создали высокую конкуренцию Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты сервиса поиска работы HeadHunter.

«В целом, в январе в Курганской области на одну вакансию няни приходилось восемь резюме. Иными словами, конкуренция здесь довольно высокая», — рассказали URA.RU аналитики.

Сообщается, что в 2023 году было опубликовано семь вакансий для нянь. В 2022 — зарегистрировано четыре вакансии. Вероятно, что столь небольшое количество связано со спецификой самой специализации, поскольку через сторонние сервисы чаще ищут воспитателей в детские сады. Нянь для работы на дому часто ищут через знакомых или в общедомовых чатах.

Ранее URA.RU писало, что в региональном отделении Народного фрота назвали катастрофой нехватку учителей в Курганской области. В местные учебные заведении не хватает более 500 специалистов.

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У курганских нянь возникли сложности при трудоустройстве из-за того, что в городе нет подходящих вакансий. Из-за нехватки рабочих мест соискатели создали высокую конкуренцию Об этом корреспонденту URA.RU сообщили эксперты сервиса поиска работы HeadHunter. «В целом, в январе в Курганской области на одну вакансию няни приходилось восемь резюме. Иными словами, конкуренция здесь довольно высокая», — рассказали URA.RU аналитики. Сообщается, что в 2023 году было опубликовано семь вакансий для нянь. В 2022 — зарегистрировано четыре вакансии. Вероятно, что столь небольшое количество связано со спецификой самой специализации, поскольку через сторонние сервисы чаще ищут воспитателей в детские сады. Нянь для работы на дому часто ищут через знакомых или в общедомовых чатах. Ранее URA.RU писало, что в региональном отделении Народного фрота назвали катастрофой нехватку учителей в Курганской области. В местные учебные заведении не хватает более 500 специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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