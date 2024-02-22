В Кургане ветеран боевых действий не мог получить лекарств после отказа от льгот

22 февраля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Мужчина с диабетом отказался от набора социальных услуг Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Кургане ветеран боевых действий не мог получить рецепт на льготные препараты для больных сахарным диабетом после отказа от набора социальных услуг (НСУ). Мужчина решил, что отказ от федеральных льгот не повлияет на льготу, предоставляемую ранее за счет регионального бюджета. Об этом курганец рассказал URA.RU и указал в жалобе в Соцфонд. «В 2023 году я получил удостоверение ветерана боевых действий. Мне сказали, что я имею право на бесплатный проезд, на путевку в санаторий, на бесплатное обеспечение медицинскими препаратами. Если я откажусь, то на компенсацию из федерального бюджета. Летом 2023 года я написал отказ и стал получать компенсационную выплату. 14 февраля 2024 года, придя в свою поликлинику, я попытался получить рецепт на тест-полоски для глюкометра, которые выдаются бесплатно диабетикам. Но получил отказ, потому что отказался от бесплатных лекарств», — рассказал курганец. Мужчина пояснил, что отказался от дополнительного лекарственного обеспечения по федеральному финансированию, но от региональных льгот для диабетиков не отказывался. В поликлинике ему ответили, что это одна льгота. Курганец обратился в Соцфонд и депздрав с заявлением, что готов отказаться от выплат, ведь необходимых лекарств (инсулина) у него осталось всего на семь дней. На запрос URA.RU в депздраве ответили, что пациенту выписаны рецепты на препараты и изделия медназначения. В ведомстве подчеркнули, что некоторые жители области отказываются от НСУ в пользу выплат, о чем жалеют при ухудшении состояния здоровья. «Увеличение ежемесячной выплаты за счет отказа от получения НСУ не гарантирует приобретения всего набора медикаментов для полноценного лечения многих заболеваний. Лекарственные препараты для лечения эпилепсии, шизофрении, онкологических заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других заболеваний являются дорогостоящими», — отмечают в депздраве. В отделении Соцфонда России по Курганской области уточнили, что стоимость НСУ в 2024 году составляет 1578,5 рублей. В него входит: лекарственные препараты по рецептам, медицинские изделия по рецептам, продукты лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Если гражданин выбрал получать НСУ в денежном эквиваленте, то натуральный вид ему не положен. Изменить свой выбор можно каждый год до 1 октября. Если кто-то желает поменять денежный эквивалент на натуральный вид или наоборот, то необходимо обраться в Социальный фонд через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР. Заявление должно быть написано до 1 октября, но применение новой формы будет с 1 января следующего года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане ветеран боевых действий не мог получить рецепт на льготные препараты для больных сахарным диабетом после отказа от набора социальных услуг (НСУ). Мужчина решил, что отказ от федеральных льгот не повлияет на льготу, предоставляемую ранее за счет регионального бюджета. Об этом курганец рассказал URA.RU и указал в жалобе в Соцфонд. «В 2023 году я получил удостоверение ветерана боевых действий. Мне сказали, что я имею право на бесплатный проезд, на путевку в санаторий, на бесплатное обеспечение медицинскими препаратами. Если я откажусь, то на компенсацию из федерального бюджета. Летом 2023 года я написал отказ и стал получать компенсационную выплату. 14 февраля 2024 года, придя в свою поликлинику, я попытался получить рецепт на тест-полоски для глюкометра, которые выдаются бесплатно диабетикам. Но получил отказ, потому что отказался от бесплатных лекарств», — рассказал курганец. Мужчина пояснил, что отказался от дополнительного лекарственного обеспечения по федеральному финансированию, но от региональных льгот для диабетиков не отказывался. В поликлинике ему ответили, что это одна льгота. Курганец обратился в Соцфонд и депздрав с заявлением, что готов отказаться от выплат, ведь необходимых лекарств (инсулина) у него осталось всего на семь дней. На запрос URA.RU в депздраве ответили, что пациенту выписаны рецепты на препараты и изделия медназначения. В ведомстве подчеркнули, что некоторые жители области отказываются от НСУ в пользу выплат, о чем жалеют при ухудшении состояния здоровья. «Увеличение ежемесячной выплаты за счет отказа от получения НСУ не гарантирует приобретения всего набора медикаментов для полноценного лечения многих заболеваний. Лекарственные препараты для лечения эпилепсии, шизофрении, онкологических заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других заболеваний являются дорогостоящими», — отмечают в депздраве. В отделении Соцфонда России по Курганской области уточнили, что стоимость НСУ в 2024 году составляет 1578,5 рублей. В него входит: лекарственные препараты по рецептам, медицинские изделия по рецептам, продукты лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Если гражданин выбрал получать НСУ в денежном эквиваленте, то натуральный вид ему не положен. Изменить свой выбор можно каждый год до 1 октября. Если кто-то желает поменять денежный эквивалент на натуральный вид или наоборот, то необходимо обраться в Социальный фонд через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР. Заявление должно быть написано до 1 октября, но применение новой формы будет с 1 января следующего года.