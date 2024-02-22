Свердловский боец СВО записал видео, как ВСУ атакует дронами освобожденную Авдеевку

Свердловский ветеран МВД заявил о попытках ВСУ взять контроль над Авдеевкой
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Свердловский солдат отметил, что ВСУ не оставляют попытки переломить ситуацию, а Авдеевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают скидывать дроны с боеприпасами по всей территории освобожденной российскими солдатами Авдеевки. Ветеран УГРО свердловского главка МВД Алексей Селиверстов, выполняющий боевые задачи в зоне проведения спецоперации, снял видео, на котором ВСУ безуспешно пытаются атаковать российских военных, и поделился записью с журналистом URA.RU.

«У нас тоже праздник. Наконец-то освободили Авдеевку. Закончились наши полугодовые мучения здесь. Пока мы прячемся в доме, потому что хоть город и наш, но эти дроны все равно нас атакуют», — поделился солдат. Также Селиверстов поздравил сослуживцев и всех мужчин с Днем защитника Отечества.

Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что операцию удалось провести при минимальных потерях. Для Украины город являлся важной стратегической точкой. Именно оттуда они били по Донецку. Пока российские военные зачищают город от мин и остатков украинских подразделений. Но местные уже чувствуют новую, лучшую жизнь. Вся информация о ходе специальной военной операции РФ на Украине — в отдельном сюжете URA.RU.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают скидывать дроны с боеприпасами по всей территории освобожденной российскими солдатами Авдеевки. Ветеран УГРО свердловского главка МВД Алексей Селиверстов, выполняющий боевые задачи в зоне проведения спецоперации, снял видео, на котором ВСУ безуспешно пытаются атаковать российских военных, и поделился записью с журналистом URA.RU. «У нас тоже праздник. Наконец-то освободили Авдеевку. Закончились наши полугодовые мучения здесь. Пока мы прячемся в доме, потому что хоть город и наш, но эти дроны все равно нас атакуют», — поделился солдат. Также Селиверстов поздравил сослуживцев и всех мужчин с Днем защитника Отечества. Российские войска освободили Авдеевку 17 февраля. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что операцию удалось провести при минимальных потерях. Для Украины город являлся важной стратегической точкой. Именно оттуда они били по Донецку. Пока российские военные зачищают город от мин и остатков украинских подразделений. Но местные уже чувствуют новую, лучшую жизнь. Вся информация о ходе специальной военной операции РФ на Украине — в отдельном сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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