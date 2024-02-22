22 февраля 2024

Участники ВОВ и узники концлагерей получат подарки от губернатора Шумкова. Видео

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Бизнес-форум. Курган , шумков вадим
Вадим Шумков решил поощрить всех, приложивших руку к защите границ страны Фото:
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В честь 23 февраля участники Великой Отечественной войны (ВОВ) из Курганской области, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат подарки от губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«В честь Дня защитника Отечества подарки от Вадима Шумкова и правительства региона получат участники и инвалиды ВОВ, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. В числе первых — ветераны Великой Отечественной из Кургана Федор Булаков и Петр Шушарин», — написано в telegram-канале администрации.

Среди получателей подарков — бойцы спецоперации, которые находятся в регионе в отпуске, на лечении или уже демобилизованы. По мнению Шумкова, люди, готовые защищать рубежи родины, являются настоящей элитой страны.

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В честь 23 февраля участники Великой Отечественной войны (ВОВ) из Курганской области, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат подарки от губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. «В честь Дня защитника Отечества подарки от Вадима Шумкова и правительства региона получат участники и инвалиды ВОВ, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. В числе первых — ветераны Великой Отечественной из Кургана Федор Булаков и Петр Шушарин», — написано в telegram-канале администрации. Среди получателей подарков — бойцы спецоперации, которые находятся в регионе в отпуске, на лечении или уже демобилизованы. По мнению Шумкова, люди, готовые защищать рубежи родины, являются настоящей элитой страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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