В честь 23 февраля участники Великой Отечественной войны (ВОВ) из Курганской области, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат подарки от губернатора региона Вадима Шумкова. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
«В честь Дня защитника Отечества подарки от Вадима Шумкова и правительства региона получат участники и инвалиды ВОВ, узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда. В числе первых — ветераны Великой Отечественной из Кургана Федор Булаков и Петр Шушарин», — написано в telegram-канале администрации.
Среди получателей подарков — бойцы спецоперации, которые находятся в регионе в отпуске, на лечении или уже демобилизованы. По мнению Шумкова, люди, готовые защищать рубежи родины, являются настоящей элитой страны.
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