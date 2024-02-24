На «Битве на Туре» спортсмен прокатился с портретом Путина на сноуборде

Жители города останавливались на мосту Влюбленных, чтобы посмотреть на сноубордистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 24 февраля прошел завершающий день спортивного фестиваля «Битва на Туре». На нем определили победителей среди женщин и мужчин сноубордистов. URA.RU публикует фоторепортаж по итогам второго дня.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии второго дня соревнований для сноубордистов Фото: Александр Моор, telegram-канал, https://t.me/av_moor/2394

После выступления главы региона участники мероприятия исполнили гимн России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На мероприятии также присутствовал мэр Тюмени Руслан Кухарук Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На соревнование было много зрителей. Проходящие мимо жители города останавливались на мосту Влюбленных, чтобы посмотреть на экстремальное шоу сноубордистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В женских соревнованиях места распределились так: первое место — Алена Дихтярева, второе — Варвара Романова, третье — Варвара Смирнова Фото: Денис Моргунов © URA.RU