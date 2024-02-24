Жители города останавливались на мосту Влюбленных, чтобы посмотреть на сноубордистов
В Тюмени 24 февраля прошел завершающий день спортивного фестиваля «Битва на Туре». На нем определили победителей среди женщин и мужчин сноубордистов. URA.RU публикует фоторепортаж по итогам второго дня.
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии второго дня соревнований для сноубордистов
После выступления главы региона участники мероприятия исполнили гимн России
На мероприятии также присутствовал мэр Тюмени Руслан Кухарук
На соревнование было много зрителей. Проходящие мимо жители города останавливались на мосту Влюбленных, чтобы посмотреть на экстремальное шоу сноубордистов
В женских соревнованиях места распределились так: первое место — Алена Дихтярева, второе — Варвара Романова, третье — Варвара Смирнова
На тюменском фестивале присутствовал бронзовый призер юниорского Чемпионата Мира Игорь Тараканов. Он прокатился с портретом президента России Владимира Путина на сноуборде
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