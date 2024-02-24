24 февраля 2024
23 февраля 2024

В Тюмени завершился фестиваль «Битва на Туре». Фоторепортаж

На «Битве на Туре» спортсмен прокатился с портретом Путина на сноуборде
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, река тура, тюмень, виды тюмени
Жители города останавливались на мосту Влюбленных, чтобы посмотреть на сноубордистов Фото:

В Тюмени 24 февраля прошел завершающий день спортивного фестиваля «Битва на Туре». На нем определили победителей среди женщин и мужчин сноубордистов. URA.RU публикует фоторепортаж по итогам второго дня.

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии второго дня соревнований для сноубордистов
Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в открытии второго дня соревнований для сноубордистов
Фото:

Битва на Туре день два. Тюмень
После выступления главы региона участники мероприятия исполнили гимн России
Фото:

Битва на Туре день два. Тюмень
На мероприятии также присутствовал мэр Тюмени Руслан Кухарук
Фото:
Битва на Туре день два. Тюмень
На соревнование было много зрителей. Проходящие мимо жители города останавливались на мосту Влюбленных, чтобы посмотреть на экстремальное шоу сноубордистов
Фото:

Битва на Туре день два. Тюмень
В женских соревнованиях места распределились так: первое место — Алена Дихтярева, второе — Варвара Романова, третье — Варвара Смирнова
Фото:
Битва на Туре день два. Тюмень
На тюменском фестивале присутствовал бронзовый призер юниорского Чемпионата Мира Игорь Тараканов. Он прокатился с портретом президента России Владимира Путина на сноуборде
Фото:

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В Тюмени 24 февраля прошел завершающий день спортивного фестиваля «Битва на Туре». На нем определили победителей среди женщин и мужчин сноубордистов. URA.RU публикует фоторепортаж по итогам второго дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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