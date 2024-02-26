Спортшкола требует миллионы с фигуранта уголовных дел в челябинском минстрое

Спортшкола предъявила обанкроченному подрядчику новые претензии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортшкола Златоуста требует выплаты миллионов с фигуранта уголовных дел в минстрое Челябинской области, компании «Стройтранссоюз» из Копейска. Как следует из сообщения временной управляющей фирмы Ирины Чикишевой, претензии предъявлены в рамках процедуры банкротства.

«Настоящим сообщаю о получении заявления кредитора — МАУ „Спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени С. И. Ишмуратовой“. Школа потребовала включить в реестр требований кредиторов должника 13,54 млн рублей», — отметила Чикишева.

Арбитражный суд региона 22 февраля также включил в реестр требований 3,6 млн рублей, предъявленных компанией «Уралмк-груп» из Челябинска. По договору 2019 года кредитор поставил «Стройтранссоюзу» металлоконструкции для спортивно-тренировочного центра по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей». Товар отгружен на сумму в 34,5 млн рублей, из которых 3,1 млн рублей остались неоплаченными. Суд также учел размер предъявленной неустойки.

В суде рассматриваются требования нескольких банков, общий размер которых составляет 69,15 млн рублей. О включении задолженности в общую массу потребовали Сбербанк России, недосчитавшийся 23,7 млн рублей, Азиатско-Тихоокеанский Банк, которому банкрот задолжал 32,7 млн рублей, и компания «Менеджмент Сити» с суммой дебиторской задолженности в 12,7 млн рублей.

Заявление о банкротстве «Стройтранссоюз» направил в суд в марте 2023 года. В иске компания указала, что имеет определенные активы, в частности, офисную мебель и технику на сумму в 690 тысяч рублей и дебиторскую размером в 3,6 млн рублей. В июне было введено наблюдение. В сентябре спортшкола Златоуста направляла в суд другое заявление, в котором требовала включить в реестр задолженность в сумме 57,9 млн рублей. В январе соответствующий процесс спортшкола выиграла вне рамок банкротной процедуры.

«Стройтранссоюз» выступал первым подрядчиком биатлонного комплекса Златоуста, однако работы в полном объеме не выполнил. За мошенничество бывший совладелец предприятия Михаил Азаматов отбывает четырехлетний срок в колонии. Как предполагает следствие, Азаматов, являясь замдиректора фирмы, дал взятку бывшему директору подведомственного минстрою Челябоблинвестроя» Константину Абаимову. Позже эту сумму взяткодатель пытался взыскать, но безуспешно. Также фигурантом уголовного дела является бывший замминистра строительства региона Татьяна Антонова.