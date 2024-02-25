Жители города в ЯНАО терпят запах канализационных вод в доме. Фото

В Лабытнанги прорвало канализацию в деревянном доме

26 февраля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Жильцы аварийного дома в Лабытнанги пожаловались на запах канализации в подъезде Фото: Илья Московец © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) прорвало трубу канализационной системы деревянного жилого дома. О неприятном запахе в помещении и застывшей луже перед подъездом горожане сообщили в социальной сети. «Обращалась еще 24 февраля, что текут канализационные воды, заявка №1467. В подъезде дышать нечем, сегодня озеро еще больше стало. Переулок Парковый, 20-22», — написала Natalia Karaulan в сообществе «Лабытнанги Info». В городской администрации сообщили, что управляющая компания проведет необходимые работы 26 февраля. «Все коммуникации водоотведения проходят в цокольном перекрытии и часть трубопровода подлежит замене, необходимо вскрытие полов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Надыма (ЯНАО) на запах канализации в многоквартирном доме. В подвале образовалась течь, управляющая компания не спешила устранить проблему. Канализационные воды текут вокруг деревянного дома в Лабытнанги Фото: сообщество «Лабытнанги Info», соцсеть «ВКонтакте»

В Лабытнанги (ЯНАО) прорвало трубу канализационной системы деревянного жилого дома. О неприятном запахе в помещении и застывшей луже перед подъездом горожане сообщили в социальной сети. «Обращалась еще 24 февраля, что текут канализационные воды, заявка №1467. В подъезде дышать нечем, сегодня озеро еще больше стало. Переулок Парковый, 20-22», — написала Natalia Karaulan в сообществе «Лабытнанги Info». В городской администрации сообщили, что управляющая компания проведет необходимые работы 26 февраля. «Все коммуникации водоотведения проходят в цокольном перекрытии и часть трубопровода подлежит замене, необходимо вскрытие полов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Надыма (ЯНАО) на запах канализации в многоквартирном доме. В подвале образовалась течь, управляющая компания не спешила устранить проблему.