25 февраля 2024
24 февраля 2024

Жители города в ЯНАО терпят запах канализационных вод в доме. Фото

В Лабытнанги прорвало канализацию в деревянном доме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, подвал, канализация
Жильцы аварийного дома в Лабытнанги пожаловались на запах канализации в подъезде Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) прорвало трубу канализационной системы деревянного жилого дома. О неприятном запахе в помещении и застывшей луже перед подъездом горожане сообщили в социальной сети.

«Обращалась еще 24 февраля, что текут канализационные воды, заявка №1467. В подъезде дышать нечем, сегодня озеро еще больше стало. Переулок Парковый, 20-22», — написала Natalia Karaulan в сообществе «Лабытнанги Info».

В городской администрации сообщили, что управляющая компания проведет необходимые работы 26 февраля. «Все коммуникации водоотведения проходят в цокольном перекрытии и часть трубопровода подлежит замене, необходимо вскрытие полов», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Надыма (ЯНАО) на запах канализации в многоквартирном доме. В подвале образовалась течь, управляющая компания не спешила устранить проблему.

Канализационные воды текут вокруг деревянного дома в Лабытнанги
Канализационные воды текут вокруг деревянного дома в Лабытнанги
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) прорвало трубу канализационной системы деревянного жилого дома. О неприятном запахе в помещении и застывшей луже перед подъездом горожане сообщили в социальной сети. «Обращалась еще 24 февраля, что текут канализационные воды, заявка №1467. В подъезде дышать нечем, сегодня озеро еще больше стало. Переулок Парковый, 20-22», — написала Natalia Karaulan в сообществе «Лабытнанги Info». В городской администрации сообщили, что управляющая компания проведет необходимые работы 26 февраля. «Все коммуникации водоотведения проходят в цокольном перекрытии и часть трубопровода подлежит замене, необходимо вскрытие полов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Надыма (ЯНАО) на запах канализации в многоквартирном доме. В подвале образовалась течь, управляющая компания не спешила устранить проблему.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...