В Лабытнанги (ЯНАО) прорвало трубу канализационной системы деревянного жилого дома. О неприятном запахе в помещении и застывшей луже перед подъездом горожане сообщили в социальной сети.
«Обращалась еще 24 февраля, что текут канализационные воды, заявка №1467. В подъезде дышать нечем, сегодня озеро еще больше стало. Переулок Парковый, 20-22», — написала Natalia Karaulan в сообществе «Лабытнанги Info».
В городской администрации сообщили, что управляющая компания проведет необходимые работы 26 февраля. «Все коммуникации водоотведения проходят в цокольном перекрытии и часть трубопровода подлежит замене, необходимо вскрытие полов», — говорится в сообщении.
В Лабытнанги (ЯНАО) прорвало трубу канализационной системы деревянного жилого дома. О неприятном запахе в помещении и застывшей луже перед подъездом горожане сообщили в социальной сети. «Обращалась еще 24 февраля, что текут канализационные воды, заявка №1467. В подъезде дышать нечем, сегодня озеро еще больше стало. Переулок Парковый, 20-22», — написала Natalia Karaulan в сообществе «Лабытнанги Info». В городской администрации сообщили, что управляющая компания проведет необходимые работы 26 февраля. «Все коммуникации водоотведения проходят в цокольном перекрытии и часть трубопровода подлежит замене, необходимо вскрытие полов», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Надыма (ЯНАО) на запах канализации в многоквартирном доме. В подвале образовалась течь, управляющая компания не спешила устранить проблему.