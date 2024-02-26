Гендиректор Курганмашзавода Гиске получил награду от депутата Госдумы. Фото

26 февраля 2024 в 18:39 Размер текста - 17 +

На КМЗ побывал депутат Госдумы Сергей Лисовский Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Генеральный директор Курганского машиностроительного завода Игорь Гиске получил благодарственное письмо за развитие оборонно-промышленного комплекса России от депутата Госдумы Сергея Лисовского. Об этом сообщили в telegram-канале КМЗ после визита Лисовского на предприятие. «С коллективом Курганмашзавода встретился депутат Государственной Думы Сергей Лисовский. Он поблагодарил работников предприятия за труд, за выпускаемую продукцию, которая необходима России. Лисовский вручил генеральному директору Курганмашзавода Игорю Гиске благодарственное письмо за развитие ОПК России, а также побывал в производстве, где собирают БМП-3», — сообщает пресс-служба завода. Лисовский во время визита на завод отметил, что Участники спецоперации дают самые высокие оценки боевым машинам пехоты из Кургана. Эта техника помогает побеждать и сохранять жизни людей, подчеркнул он. URA.RU также писало, что алтайское предприятие «Рубцовский машиностроительный завод» (РМЗ), являющееся филиалом «Курганмашзавода», отправило в войска партию модернизированных БМП-1 АМ «Басурманин» после ремонта. Благодаря модернизации в бронемашинах улучшены боевые возможности, подвижность на земле и в воде. Депутат Госдумы Сергей Лисовский посетил Курганмашзавод Фото: Курганмашзавод, https://web.telegram.org/k/#@KurganmashzavodNovosti Фото: Курганмашзавод, https://web.telegram.org/k/#@KurganmashzavodNovosti Сергей Лисовский вручил гендиректору Курганмашзавода Игорю Гиске благодарственное письмо за развитие ОПК России Фото: Курганмашзавод, https://web.telegram.org/k/#@KurganmashzavodNovosti

Генеральный директор Курганского машиностроительного завода Игорь Гиске получил благодарственное письмо за развитие оборонно-промышленного комплекса России от депутата Госдумы Сергея Лисовского. Об этом сообщили в telegram-канале КМЗ после визита Лисовского на предприятие. «С коллективом Курганмашзавода встретился депутат Государственной Думы Сергей Лисовский. Он поблагодарил работников предприятия за труд, за выпускаемую продукцию, которая необходима России. Лисовский вручил генеральному директору Курганмашзавода Игорю Гиске благодарственное письмо за развитие ОПК России, а также побывал в производстве, где собирают БМП-3», — сообщает пресс-служба завода. Лисовский во время визита на завод отметил, что Участники спецоперации дают самые высокие оценки боевым машинам пехоты из Кургана. Эта техника помогает побеждать и сохранять жизни людей, подчеркнул он. URA.RU также писало, что алтайское предприятие «Рубцовский машиностроительный завод» (РМЗ), являющееся филиалом «Курганмашзавода», отправило в войска партию модернизированных БМП-1 АМ «Басурманин» после ремонта. Благодаря модернизации в бронемашинах улучшены боевые возможности, подвижность на земле и в воде.