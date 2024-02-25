25 февраля 2024

Ямальские байкеры отправили бронированную машину на СВО. Видео

Губкинские байкеры из «Ямальского легиона» отправили бронированную машину на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган, символ z, сво, военный, зона сво
Волонтеры отправили груз и бронированный автомобиль в зону СВО Фото:
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Участники мотоклуба «Ямальский легион» из Губкинского (ЯНАО) отправили в зону специальной военной операции подготовленный бронированный автомобиль. Об этом URA.RU рассказали волонтеры проекта «#МыВместе».

«Члены губкинского байкклуба „Ямальский легион“ 23 февраля отправили в зону СВО подготовленный бронированный автомобиль. Перед отправкой он прошел техническое обслуживание, предприниматель подготовил автомобиль на безвозмездной основе», — поделились волонтеры.

Бронированную машину, загруженную гуманитарной помощью, байкеры поведут своим ходом. В сборе груза для бойцов участвовали члены «Ямальского легиона» и жители Губкинского.

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Участники мотоклуба «Ямальский легион» из Губкинского (ЯНАО) отправили в зону специальной военной операции подготовленный бронированный автомобиль. Об этом URA.RU рассказали волонтеры проекта «#МыВместе». «Члены губкинского байкклуба „Ямальский легион“ 23 февраля отправили в зону СВО подготовленный бронированный автомобиль. Перед отправкой он прошел техническое обслуживание, предприниматель подготовил автомобиль на безвозмездной основе», — поделились волонтеры. Бронированную машину, загруженную гуманитарной помощью, байкеры поведут своим ходом. В сборе груза для бойцов участвовали члены «Ямальского легиона» и жители Губкинского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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