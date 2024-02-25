Волонтеры отправили груз и бронированный автомобиль в зону СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники мотоклуба «Ямальский легион» из Губкинского (ЯНАО) отправили в зону специальной военной операции подготовленный бронированный автомобиль. Об этом URA.RU рассказали волонтеры проекта «#МыВместе».
«Члены губкинского байкклуба „Ямальский легион“ 23 февраля отправили в зону СВО подготовленный бронированный автомобиль. Перед отправкой он прошел техническое обслуживание, предприниматель подготовил автомобиль на безвозмездной основе», — поделились волонтеры.
Бронированную машину, загруженную гуманитарной помощью, байкеры поведут своим ходом. В сборе груза для бойцов участвовали члены «Ямальского легиона» и жители Губкинского.
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