Губкинские байкеры из «Ямальского легиона» отправили бронированную машину на СВО

Волонтеры отправили груз и бронированный автомобиль в зону СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники мотоклуба «Ямальский легион» из Губкинского (ЯНАО) отправили в зону специальной военной операции подготовленный бронированный автомобиль. Об этом URA.RU рассказали волонтеры проекта «#МыВместе».

«Члены губкинского байкклуба „Ямальский легион“ 23 февраля отправили в зону СВО подготовленный бронированный автомобиль. Перед отправкой он прошел техническое обслуживание, предприниматель подготовил автомобиль на безвозмездной основе», — поделились волонтеры.

Бронированную машину, загруженную гуманитарной помощью, байкеры поведут своим ходом. В сборе груза для бойцов участвовали члены «Ямальского легиона» и жители Губкинского.