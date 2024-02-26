Курганский хоккейный клуб «Зауралье» обыграл «Звезду» в Москве

27 февраля 2024 в 00:47 Размер текста - 17 +

Курганские хоккеисты быстро пропустили, но сумели победить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В третьем матче серии плей-офф ВХЛ курганские хоккеисты переиграли соперников из столичной «Звезды». Их встреча прошла 26 февраля в Москве, передает пресс-служба клуба «Зауралье». «Очень быстро пропустили, но смогли переломить ход матча и одержали волевую победу. Выходим вперед в серии 2-1», — написано в telegram-канале клуба из Кургана. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Зауралья». На 21-й секунде отличился москвич Максим Кирилейченко. Счет до равного довел курганец Артем Икамацких. Во втором периоде дубль оформил Григорий Глебов. Изменить исход матча хоккеисты «Звезды» не смогли. В первом матче плей-офф курганцы обыграли соперников из Москвы со счетом 4:1. Второй матч завершился поражением. Следующая встреча со «Звездой» состоится 27 февраля. Команды будут играть до четырех побед.

В третьем матче серии плей-офф ВХЛ курганские хоккеисты переиграли соперников из столичной «Звезды». Их встреча прошла 26 февраля в Москве, передает пресс-служба клуба «Зауралье». «Очень быстро пропустили, но смогли переломить ход матча и одержали волевую победу. Выходим вперед в серии 2-1», — написано в telegram-канале клуба из Кургана. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Зауралья». На 21-й секунде отличился москвич Максим Кирилейченко. Счет до равного довел курганец Артем Икамацких. Во втором периоде дубль оформил Григорий Глебов. Изменить исход матча хоккеисты «Звезды» не смогли. В первом матче плей-офф курганцы обыграли соперников из Москвы со счетом 4:1. Второй матч завершился поражением. Следующая встреча со «Звездой» состоится 27 февраля. Команды будут играть до четырех побед.