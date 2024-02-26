26 февраля 2024

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» обыграл «Звезду» в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Курган, шайба, зауралье, хоккей
Курганские хоккеисты быстро пропустили, но сумели победить Фото:

В третьем матче серии плей-офф ВХЛ курганские хоккеисты переиграли соперников из столичной «Звезды». Их встреча прошла 26 февраля в Москве, передает пресс-служба клуба «Зауралье».

«Очень быстро пропустили, но смогли переломить ход матча и одержали волевую победу. Выходим вперед в серии 2-1», — написано в telegram-канале клуба из Кургана. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Зауралья».

На 21-й секунде отличился москвич Максим Кирилейченко. Счет до равного довел курганец Артем Икамацких. Во втором периоде дубль оформил Григорий Глебов. Изменить исход матча хоккеисты «Звезды» не смогли.

В первом матче плей-офф курганцы обыграли соперников из Москвы со счетом 4:1. Второй матч завершился поражением. Следующая встреча со «Звездой» состоится 27 февраля. Команды будут играть до четырех побед.

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В третьем матче серии плей-офф ВХЛ курганские хоккеисты переиграли соперников из столичной «Звезды». Их встреча прошла 26 февраля в Москве, передает пресс-служба клуба «Зауралье». «Очень быстро пропустили, но смогли переломить ход матча и одержали волевую победу. Выходим вперед в серии 2-1», — написано в telegram-канале клуба из Кургана. Встреча завершилась со счетом 1:3 в пользу «Зауралья». На 21-й секунде отличился москвич Максим Кирилейченко. Счет до равного довел курганец Артем Икамацких. Во втором периоде дубль оформил Григорий Глебов. Изменить исход матча хоккеисты «Звезды» не смогли. В первом матче плей-офф курганцы обыграли соперников из Москвы со счетом 4:1. Второй матч завершился поражением. Следующая встреча со «Звездой» состоится 27 февраля. Команды будут играть до четырех побед.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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