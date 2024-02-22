ХК «Зауралье» выиграл первый матч плей-офф ВХЛ против команды из Москвы

22 февраля 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

ХК «Зауралье» одержала первую победу в 1/8 финала Кубка Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ ХК «Зауралье» из Кургана в первом матче плей-офф обыграл московскую «Звезду» со счетом 4:1. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «ХК „Зауралье“ одержал первую победу в плей-офф, обыграв москвичей со счетом 4:1. У курганцев голы забили Сергей Голоднюк, Александр Пелевин и дважды Артур Болтанов», — передает корреспондент. Вторая домашняя игра пройдет 23 февраля в 17 часов. Первыми в матче открыли счет гости. Шайбу в команде ХК «Звезда» забросил Данила Хулапов. Куранцы сумели быстро сравнять счет. В составе «Зауралья» отличился Сергей Голоднюк. Во втором периоде единственный гол забил Александр Пелевин, забросив шайбу под перекладину вратаря соперника. В третьем периоде Артур Болтанов реализовал большинство и довел счет до 3:1 в пользу своей команды. В конце матча Болтанов забросил еще одну шайбу, тем самым оформив дубль. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» вошел в тройку лучших команд чемпионата ВХЛ сезона 2023/2024. В 56 матчаха курганская команда набрала 83 очка. Для коллектива главного тренера Михаила Звягина третье место стало самым лучшим в истории выступлений в регулярном первенстве.

ХК «Зауралье» из Кургана в первом матче плей-офф обыграл московскую «Звезду» со счетом 4:1. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «ХК „Зауралье“ одержал первую победу в плей-офф, обыграв москвичей со счетом 4:1. У курганцев голы забили Сергей Голоднюк, Александр Пелевин и дважды Артур Болтанов», — передает корреспондент. Вторая домашняя игра пройдет 23 февраля в 17 часов. Первыми в матче открыли счет гости. Шайбу в команде ХК «Звезда» забросил Данила Хулапов. Куранцы сумели быстро сравнять счет. В составе «Зауралья» отличился Сергей Голоднюк. Во втором периоде единственный гол забил Александр Пелевин, забросив шайбу под перекладину вратаря соперника. В третьем периоде Артур Болтанов реализовал большинство и довел счет до 3:1 в пользу своей команды. В конце матча Болтанов забросил еще одну шайбу, тем самым оформив дубль. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» вошел в тройку лучших команд чемпионата ВХЛ сезона 2023/2024. В 56 матчаха курганская команда набрала 83 очка. Для коллектива главного тренера Михаила Звягина третье место стало самым лучшим в истории выступлений в регулярном первенстве.