26 февраля 2024

Губернатор Моор поделился управленческим опытом с участниками путинского проекта

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Тюменский губернатор поделился своим опытом управления Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками четвертого образовательного модуля программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования (реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина). Глава региона поделился с ними своим управленческим опытом. Об этом сообщили в правительстве Тюменской области.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор делится управленческим опытом с представителями 27 городов России. Тема лекции — взаимодействие государства, бизнеса и вузов для развития региона. Среди участников — 56 представителей научно-образовательной сферы и 7 представителей бизнеса», — говорится в публикации правительства.

Ранее URA.RU сообщало, как Моор присоединился к проекту молодых управленцев УрФО. Участники конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа — Команда Урала» приехали в Тюмень, чтобы пройти обучение по VI модулю «Позиционирование и политические коммуникации в выборном процессе».

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками четвертого образовательного модуля программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования (реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина). Глава региона поделился с ними своим управленческим опытом. Об этом сообщили в правительстве Тюменской области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор делится управленческим опытом с представителями 27 городов России. Тема лекции — взаимодействие государства, бизнеса и вузов для развития региона. Среди участников — 56 представителей научно-образовательной сферы и 7 представителей бизнеса», — говорится в публикации правительства. Ранее URA.RU сообщало, как Моор присоединился к проекту молодых управленцев УрФО. Участники конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа — Команда Урала» приехали в Тюмень, чтобы пройти обучение по VI модулю «Позиционирование и политические коммуникации в выборном процессе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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