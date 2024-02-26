Губернатор Моор поделился управленческим опытом с участниками путинского проекта

27 февраля 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Тюменский губернатор поделился своим опытом управления Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками четвертого образовательного модуля программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования (реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина). Глава региона поделился с ними своим управленческим опытом. Об этом сообщили в правительстве Тюменской области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор делится управленческим опытом с представителями 27 городов России. Тема лекции — взаимодействие государства, бизнеса и вузов для развития региона. Среди участников — 56 представителей научно-образовательной сферы и 7 представителей бизнеса», — говорится в публикации правительства. Ранее URA.RU сообщало, как Моор присоединился к проекту молодых управленцев УрФО. Участники конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа — Команда Урала» приехали в Тюмень, чтобы пройти обучение по VI модулю «Позиционирование и политические коммуникации в выборном процессе».

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками четвертого образовательного модуля программы развития кадрового управленческого резерва в области науки, технологий и высшего образования (реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина). Глава региона поделился с ними своим управленческим опытом. Об этом сообщили в правительстве Тюменской области. «Губернатор Тюменской области Александр Моор делится управленческим опытом с представителями 27 городов России. Тема лекции — взаимодействие государства, бизнеса и вузов для развития региона. Среди участников — 56 представителей научно-образовательной сферы и 7 представителей бизнеса», — говорится в публикации правительства. Ранее URA.RU сообщало, как Моор присоединился к проекту молодых управленцев УрФО. Участники конкурса «Молодежный управленческий резерв Уральского федерального округа — Команда Урала» приехали в Тюмень, чтобы пройти обучение по VI модулю «Позиционирование и политические коммуникации в выборном процессе».