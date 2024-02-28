Поставщик лифтов в курганские дома объяснил причины проблем с ними

Проблемы с лифтами в Кургане не решаются месяцами

Подрядчик рекомендовал обслуживающей организации решать вопросы с лифтами через завод, который их изготовил Фото: Илья Московец © URA.RU

Организация, обслуживающая лифты в Кургане, не обращается с проблемами напрямую к заводу-изготовителю новых лифтов, а действует через подрядчика, из-за чего вопросы решаются долго. Об этом URA.RU рассказал представитель ООО «Мосрегионлифт».

«Мы купили стандартную комплектацию, согласно техзаданию. Ее поставляет завод и на заказы других фондов. У нас начали просить то рассказать, то научить, как пользоваться этими лифтами. Мы со своей стороны в рамках наших полномочий и возможности провели небольшой ознакомительный осмотр. Полномочия обучать у нас нет», — рассказал представитель ООО «Мосрегионлифт».

Отдельно подрядчик отметил, что пожелания и замечания, которые приходили со стороны обслуживающей организации, выполнялись и выполняются им, за исключением случаев, когда сформулировать замечание организация не может. Для того чтобы решить возникшие проблемы, представитель порекомендовал АО «Курганлифт» и управляющим компаниям обращаться к заводу-изготовителю напрямую.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с представителем «Курганлифта» за комментарием. На звонок журналиста он не ответил.

Ранее URA.RU писало, что новые лифты в курганских домах не работают якобы из-за неисправности. Собственники несколько месяцев ждут запуска новых лифтов.