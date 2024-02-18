Курганцам меняют старые лифты на неисправные новые, которые нельзя запускать

Частые поломки в лифтах в Кургане происходят из-за недочетов при изготовлении устройства на заводе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во многоквартирных домах Кургана по адресам 1 мая, 4, Пушкина, 18, 1-а микрорайон, 11 и Бурова-Петрова, 60 более двух десятков новых лифтов не могут начать работу из-за несоответствия требованиям безопасности. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией из сферы ЖКХ.

«Новые лифты установили, но на конец января не запустили, потому что их небезопасно использовать. Получилось так, что лифты были приняты с нарушениями требований безопасности», — сообщил источник. Основная причина проблемы — отсутствие контроля срабатывания тормозных колодок, пояснил источник.

Кроме того, ранее для решения подобной проблемы, по данным источника, на лифтах дома по Бурова-Петрова, 60, завод-изготовитель с большим опозданием высылал 10 лифтов в ООО «Курганлифт», сотрудниками которого устанавливались устройства. Корреспондент URA.RU связался с компанией. Представитель рассказал, что лифты уже работают, но формально не введены в эксплуатацию, хотя и безопасны в использовании. По словам представителя «Курганлифт», устройство лифта имеет конструктивные недостатки, которые обсуждались с представителем завода.

Также, корреспондент связался с управляющей организацией «Курганская управляющая компания», которая занимается обслуживанием адресов по улице Бурова-Петрова, 60 и 1-а микрорайон, 11. Генеральный директор УК Сергей Кириченко подтвердил, что проблема существует. По его словам, лифты, установленные в этих домах, работают, но с перебоями. Сейчас, как пояснил Кириченко, использовать лифты по данным адресам безопасно: нужные детали были заменены, установлены. По словам другого представителя УК, после долгих разбирательств между заказчиком, собственниками и заводом-изготовителем подрядную организацию, ответственную за поставку и установку лифтов, обязали устранить выявленные недочеты, ведь жители домов жалуются на постоянные перебои в работе.

Корреспондент URA.RU направил запрос в региональный фонд капительного ремонта. Оперативно получить комментарий не удалось. Новость будет обновлена после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что управкомпания из Кургана задолжала компании, обслуживающей лифты, почти три млн рублей. Из всей суммы было выплачено 402,5 тысяч рублей.