Главного свердловского десантника, обвиняемого во взятке, уволили со службы

27 февраля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин продолжает участвовать в судебных разбирательствах Фото: Александр Мамаев © URA.RU Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, который обвиняется во взяточничестве, уволили с воинской службы. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Дмитрий Бушухин. «Насколько я знаю, он уволен с военной службы. Он был признан негодным к ней», — пояснил Бушухин. Защитник не смог уточнить, когда именно Тетерина уволили. В середине января агентство писало, что десантник, участвовавший в спецоперации РФ на Украине, получил ранение и вернулся в Екатеринбург. Вероятно, по этой причине он и был признан негодным к службе. Сможет ли Тетерин вернуться на фронт, остается загадкой. Бушухин говорил URA.RU, что на фронт его подзащитный может отправиться в другом статусе. Там он успел дослужиться до звания старшего лейтенанта и получить медаль «За храбрость» II степени, которую учредил российский президент Владимир Путин. Уголовное дело против Тетерина было возбуждено в ноябре 2021 года. Следствие считает, что он передал около 13 млн рублей сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но после перевели под домашний арест. В зону СВО Тетерин отправился в 2022 году. Процесс по его делу был приостановлен. Но 15 января возобновился. Свою вину десантник не признает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, который обвиняется во взяточничестве, уволили с воинской службы. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Дмитрий Бушухин. «Насколько я знаю, он уволен с военной службы. Он был признан негодным к ней», — пояснил Бушухин. Защитник не смог уточнить, когда именно Тетерина уволили. В середине января агентство писало, что десантник, участвовавший в спецоперации РФ на Украине, получил ранение и вернулся в Екатеринбург. Вероятно, по этой причине он и был признан негодным к службе. Сможет ли Тетерин вернуться на фронт, остается загадкой. Бушухин говорил URA.RU, что на фронт его подзащитный может отправиться в другом статусе. Там он успел дослужиться до звания старшего лейтенанта и получить медаль «За храбрость» II степени, которую учредил российский президент Владимир Путин. Уголовное дело против Тетерина было возбуждено в ноябре 2021 года. Следствие считает, что он передал около 13 млн рублей сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но после перевели под домашний арест. В зону СВО Тетерин отправился в 2022 году. Процесс по его делу был приостановлен. Но 15 января возобновился. Свою вину десантник не признает.