Главного свердловского десантника, обвиняемого во взятке, уволили со службы

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День ВДВ. Екатеринбург , десантники, тетерин евгений, голубые береты
Евгений Тетерин продолжает участвовать в судебных разбирательствах Фото:

Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, который обвиняется во взяточничестве, уволили с воинской службы. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Дмитрий Бушухин.

«Насколько я знаю, он уволен с военной службы. Он был признан негодным к ней», — пояснил Бушухин. Защитник не смог уточнить, когда именно Тетерина уволили.

В середине января агентство писало, что десантник, участвовавший в спецоперации РФ на Украине, получил ранение и вернулся в Екатеринбург. Вероятно, по этой причине он и был признан негодным к службе. Сможет ли Тетерин вернуться на фронт, остается загадкой. Бушухин говорил URA.RU, что на фронт его подзащитный может отправиться в другом статусе. Там он успел дослужиться до звания старшего лейтенанта и получить медаль «За храбрость» II степени, которую учредил российский президент Владимир Путин.

Уголовное дело против Тетерина было возбуждено в ноябре 2021 года. Следствие считает, что он передал около 13 млн рублей сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но после перевели под домашний арест. В зону СВО Тетерин отправился в 2022 году. Процесс по его делу был приостановлен. Но 15 января возобновился. Свою вину десантник не признает.

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Председателя свердловского отделения Союза десантников РФ Евгения Тетерина, который обвиняется во взяточничестве, уволили с воинской службы. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Дмитрий Бушухин. «Насколько я знаю, он уволен с военной службы. Он был признан негодным к ней», — пояснил Бушухин. Защитник не смог уточнить, когда именно Тетерина уволили. В середине января агентство писало, что десантник, участвовавший в спецоперации РФ на Украине, получил ранение и вернулся в Екатеринбург. Вероятно, по этой причине он и был признан негодным к службе. Сможет ли Тетерин вернуться на фронт, остается загадкой. Бушухин говорил URA.RU, что на фронт его подзащитный может отправиться в другом статусе. Там он успел дослужиться до звания старшего лейтенанта и получить медаль «За храбрость» II степени, которую учредил российский президент Владимир Путин. Уголовное дело против Тетерина было возбуждено в ноябре 2021 года. Следствие считает, что он передал около 13 млн рублей сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но после перевели под домашний арест. В зону СВО Тетерин отправился в 2022 году. Процесс по его делу был приостановлен. Но 15 января возобновился. Свою вину десантник не признает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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