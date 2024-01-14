Главный свердловский десантник, обвиненный во взятке, получил награду от Путина

15 января 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин участвует в СВО с 2022 года (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, обвиненный во взятке, получил медаль «За храбрость» II степени, которую учредил российский президент Владимир Путин. Об этом Тетерин рассказал URA.RU после судебного процесса. «Да, я был награжден медалью „За храбрость“ II степени за особые заслуги перед Отечеством», — поделился Тетерин и показал удостоверение к награде за подписью Путина. В ходе процесса стало известно, что десантник получил ранение на спецоперации. Сейчас он проходит курс реабилитации в госпитале. Адвокат Дмитрий Бушухин рассказал URA.RU, что Тетерина признали негодным к военной службе. По этой причине он может не вернуться на фронт. «Возможно, он отправится туда уже в другом статусе», — добавил защитник. Десантник выполнял боевые задачи в составе штурмовой роты. Уголовное дело против Тетерина было возбуждено в ноябре 2021 года. Следствие считает, что он передал около 13 млн рублей сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но после перевели под домашний арест. В 2022 году Тетерин стал участником спецоперации РФ на Украине. Судебный процесс по его делу был приостановлен. 15 января суд снова начал рассматривать дело. На заседании Тетерин заявил, что не считает себя виноватым. Также в ходе суда стало известно, что десантника за боевые заслуги досрочно повысили до звания старшего лейтенанта. Медаль «За храбрость» — государственная награда России. Путин учредил ее 23 марта 2023 года. Медаль вручают гражданам, которые проявили храбрость и мужество в ходе боевых и иных операций по защите Отечества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин, обвиненный во взятке, получил медаль «За храбрость» II степени, которую учредил российский президент Владимир Путин. Об этом Тетерин рассказал URA.RU после судебного процесса. «Да, я был награжден медалью „За храбрость“ II степени за особые заслуги перед Отечеством», — поделился Тетерин и показал удостоверение к награде за подписью Путина. В ходе процесса стало известно, что десантник получил ранение на спецоперации. Сейчас он проходит курс реабилитации в госпитале. Адвокат Дмитрий Бушухин рассказал URA.RU, что Тетерина признали негодным к военной службе. По этой причине он может не вернуться на фронт. «Возможно, он отправится туда уже в другом статусе», — добавил защитник. Десантник выполнял боевые задачи в составе штурмовой роты. Уголовное дело против Тетерина было возбуждено в ноябре 2021 года. Следствие считает, что он передал около 13 млн рублей сотруднику Федеральной налоговой службы, чтобы тот закрыл глаза на нарушения в работе карьера под Екатеринбургом. Десантника отправили в СИЗО, но после перевели под домашний арест. В 2022 году Тетерин стал участником спецоперации РФ на Украине. Судебный процесс по его делу был приостановлен. 15 января суд снова начал рассматривать дело. На заседании Тетерин заявил, что не считает себя виноватым. Также в ходе суда стало известно, что десантника за боевые заслуги досрочно повысили до звания старшего лейтенанта. Медаль «За храбрость» — государственная награда России. Путин учредил ее 23 марта 2023 года. Медаль вручают гражданам, которые проявили храбрость и мужество в ходе боевых и иных операций по защите Отечества.