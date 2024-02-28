Конфликт с тюменскими властями пошел на пользу курганской фирме такси «Максим»

В такси «Максим» после конфликта с тюменскими властями выросло число заказов

28 февраля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Сервис «Максим» подал в суд на ГУС, рассмотрение дела назначили на 20 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганское такси получило отказ от тюменских властей Количество заказов в сервисе такси «Максим» увеличилось после конфликта с Главным управлением строительства Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганской компании. Ранее ГУС не выдало такси «Максим» разрешение на осуществление перевозок в регионе. «Водители продолжают сотрудничать с сервисом и выполнять заказы. Множество сообщений о компании и нашей твердой убежденности в своей правоте и положительном исходе привлекло внимание пользователей. Количество заказов в сервисе „Максим“ увеличилось», — сообщили в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило такси «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси. Сервис подал в суд на ГУС, рассмотрение дела назначили на 20 марта. После инцидента курганские таксисты продолжили получать заказы на перевозки в регионе, а некоторые водители решили уйти к другим агрегаторам из-за страха остаться без работы.

Количество заказов в сервисе такси «Максим» увеличилось после конфликта с Главным управлением строительства Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганской компании. Ранее ГУС не выдало такси «Максим» разрешение на осуществление перевозок в регионе. «Водители продолжают сотрудничать с сервисом и выполнять заказы. Множество сообщений о компании и нашей твердой убежденности в своей правоте и положительном исходе привлекло внимание пользователей. Количество заказов в сервисе „Максим“ увеличилось», — сообщили в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало, что ГУС не разрешило такси «Максим» заниматься перевозкой пассажиров в Тюмени. Компанию отказались вносить в региональный реестр служб заказа легкового такси. Сервис подал в суд на ГУС, рассмотрение дела назначили на 20 марта. После инцидента курганские таксисты продолжили получать заказы на перевозки в регионе, а некоторые водители решили уйти к другим агрегаторам из-за страха остаться без работы.