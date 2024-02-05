Тюменцам предложили придумать название нового шоу на НТВ

Новое кулинарное шоу на НТВ будет вести жительница Тюмени

06 февраля 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Кулинарное шоу будет в стиле пин-ап, в начале выпуска ведущая будет ставить пластинку в ретро-проигрыватель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцам предложили придумать название нового кулинарного шоу на телеканале НТВ. Об этом URA.RU рассказала автор проекта — тюменская телеведущая и блогер Анастасия Семянива. «Сейчас идет запись пилотного проекта нового кулинарного шоу на НТВ, которое я предложила телеканалу. Мы еще находимся в поисках точной формы и ищем мне образ, в котором все это заиграет одним общим блюдом. Поэтому название могут даже читатели предлагать в комментариях моего блога „Это вкусно, Настя!“», — рассказала URA.RU Анастасия Семянива. Второй этап съемок пилотного выпуска пройдет в середине февраля. Уже известно, что в начале каждого выпуска перед приготовлением еды ведущая будет ставить пластинку в проигрыватель. Как ранее писало URA.RU, одна из главных идей проекта — стиль пин-ап.

Тюменцам предложили придумать название нового кулинарного шоу на телеканале НТВ. Об этом URA.RU рассказала автор проекта — тюменская телеведущая и блогер Анастасия Семянива. «Сейчас идет запись пилотного проекта нового кулинарного шоу на НТВ, которое я предложила телеканалу. Мы еще находимся в поисках точной формы и ищем мне образ, в котором все это заиграет одним общим блюдом. Поэтому название могут даже читатели предлагать в комментариях моего блога „Это вкусно, Настя!“», — рассказала URA.RU Анастасия Семянива. Второй этап съемок пилотного выпуска пройдет в середине февраля. Уже известно, что в начале каждого выпуска перед приготовлением еды ведущая будет ставить пластинку в проигрыватель. Как ранее писало URA.RU, одна из главных идей проекта — стиль пин-ап.