Тюменцам предложили придумать название нового шоу на НТВ

Тюменцам предложили придумать название нового кулинарного шоу на телеканале НТВ. Об этом URA.RU рассказала автор проекта — тюменская телеведущая и блогер Анастасия Семянива.
«Сейчас идет запись пилотного проекта нового кулинарного шоу на НТВ, которое я предложила телеканалу. Мы еще находимся в поисках точной формы и ищем мне образ, в котором все это заиграет одним общим блюдом. Поэтому название могут даже читатели предлагать в комментариях моего блога „Это вкусно, Настя!“», — рассказала URA.RU Анастасия Семянива.
Второй этап съемок пилотного выпуска пройдет в середине февраля. Уже известно, что в начале каждого выпуска перед приготовлением еды ведущая будет ставить пластинку в проигрыватель. Как ранее писало URA.RU, одна из главных идей проекта — стиль пин-ап.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.