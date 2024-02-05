05 февраля 2024

Тюменцам предложили придумать название нового шоу на НТВ

Новое кулинарное шоу на НТВ будет вести жительница Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бюро находок. Екатеринбург, сервировка, стол, тарелки, кафе, ресторан, еда, подача, блюда
Кулинарное шоу будет в стиле пин-ап, в начале выпуска ведущая будет ставить пластинку в ретро-проигрыватель Фото:

Тюменцам предложили придумать название нового кулинарного шоу на телеканале НТВ. Об этом URA.RU рассказала автор проекта — тюменская телеведущая и блогер Анастасия Семянива.

«Сейчас идет запись пилотного проекта нового кулинарного шоу на НТВ, которое я предложила телеканалу. Мы еще находимся в поисках точной формы и ищем мне образ, в котором все это заиграет одним общим блюдом. Поэтому название могут даже читатели предлагать в комментариях моего блога „Это вкусно, Настя!“», — рассказала URA.RU Анастасия Семянива.

Второй этап съемок пилотного выпуска пройдет в середине февраля. Уже известно, что в начале каждого выпуска перед приготовлением еды ведущая будет ставить пластинку в проигрыватель. Как ранее писало URA.RU, одна из главных идей проекта — стиль пин-ап.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцам предложили придумать название нового кулинарного шоу на телеканале НТВ. Об этом URA.RU рассказала автор проекта — тюменская телеведущая и блогер Анастасия Семянива. «Сейчас идет запись пилотного проекта нового кулинарного шоу на НТВ, которое я предложила телеканалу. Мы еще находимся в поисках точной формы и ищем мне образ, в котором все это заиграет одним общим блюдом. Поэтому название могут даже читатели предлагать в комментариях моего блога „Это вкусно, Настя!“», — рассказала URA.RU Анастасия Семянива. Второй этап съемок пилотного выпуска пройдет в середине февраля. Уже известно, что в начале каждого выпуска перед приготовлением еды ведущая будет ставить пластинку в проигрыватель. Как ранее писало URA.RU, одна из главных идей проекта — стиль пин-ап.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...