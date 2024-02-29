В Тюмени впервые за 15 лет назвали самый лучший свадебный ресторан

Тюменский ресторан занял места в двух номинациях на премии Wedding Awards

Жюри премии особенно оценили камерность заведения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Ресторан из Тюмени занял места сразу в двух номинациях ежегодной премии Wedding Awards Урал 2024, которая проходит в Екатеринбурге. Как рассказали URA.RU в администрации заведения, тюменскому проекту получить признание удалось впервые за 15 лет.

«Нас оценивали по разным критериям — камерность, меню, оформление, место для фотосессии. Мы заняли места сразу в двух номинациях „Лучшая городская площадка для свадьбы“ и „Лучшая площадка для камерной свадьбы“ премии Wedding Awards Урал 2024. Премию вручают в Екатеринбурге уже 15 лет, мы стали первым тюменским рестораном», — рассказала URA.RU банкетный организатор ресторана «СибирьСибирь» Ангелина Долгушина.

Представители заведения сообщают, что после получения премии не будут повышать цены на свои услуги. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени подписан договор франшизы на открытие московского проекта «Горыныч».