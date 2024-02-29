29 февраля 2024

В ЯНАО можно бесплатно встретиться с чемпионами Высшей Лиги КВН — 2019 года. Скрин

В ЯНАО чемпионы Высшей Лиги КВН — 2019 года устроют бесплатный мастер-класс
© Служба новостей «URA.RU»
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Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
Команда КВН «Так-то» откроют форум молодежи Тазовского района Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) пройдет бесплатный мастер-класс по игре от команды КВН «Так-то», которые стали чемпионами Высшей Лиги КВН — 2019 году. Об этом сообщила администрация района.

«К нам приезжают чемпионы Высшей Лиги КВН — 2019, победители Кубка чемпионов КВН-2020, команда КВН „Так-то“ из Сибирского федерального университета Красноярска», — указано в telegram-канале района. Событие пройдет 2 марта в 10:00 в Районный Дом культуры.

Ребята откроют форум молодежи Тазовского района. Помимо этого, они дадут мастер-классы по игре. Вход для всех желающих свободный.

«Так-то» — команда КВН из Красноярска, основанная в 2014 году. Начинали с участия в Первой лиге МС КВН. В 2018 году дебютировали в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых. Достижения: победы в КиВиНе в светлом 2018 и Кубке Чемпионов 2020, чемпионы Первой Лиги 2016 и чемпионы Высшей Лиги 2019.

Фото:

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В Тазовском районе (ЯНАО) пройдет бесплатный мастер-класс по игре от команды КВН «Так-то», которые стали чемпионами Высшей Лиги КВН — 2019 году. Об этом сообщила администрация района. «К нам приезжают чемпионы Высшей Лиги КВН — 2019, победители Кубка чемпионов КВН-2020, команда КВН „Так-то“ из Сибирского федерального университета Красноярска», — указано в telegram-канале района. Событие пройдет 2 марта в 10:00 в Районный Дом культуры. Ребята откроют форум молодежи Тазовского района. Помимо этого, они дадут мастер-классы по игре. Вход для всех желающих свободный. «Так-то» — команда КВН из Красноярска, основанная в 2014 году. Начинали с участия в Первой лиге МС КВН. В 2018 году дебютировали в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых. Достижения: победы в КиВиНе в светлом 2018 и Кубке Чемпионов 2020, чемпионы Первой Лиги 2016 и чемпионы Высшей Лиги 2019.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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