В Тазовском районе (ЯНАО) пройдет бесплатный мастер-класс по игре от команды КВН «Так-то», которые стали чемпионами Высшей Лиги КВН — 2019 году. Об этом сообщила администрация района.
«К нам приезжают чемпионы Высшей Лиги КВН — 2019, победители Кубка чемпионов КВН-2020, команда КВН „Так-то“ из Сибирского федерального университета Красноярска», — указано в telegram-канале района. Событие пройдет 2 марта в 10:00 в Районный Дом культуры.
Ребята откроют форум молодежи Тазовского района. Помимо этого, они дадут мастер-классы по игре. Вход для всех желающих свободный.
«Так-то» — команда КВН из Красноярска, основанная в 2014 году. Начинали с участия в Первой лиге МС КВН. В 2018 году дебютировали в Высшей лиге Клуба веселых и находчивых. Достижения: победы в КиВиНе в светлом 2018 и Кубке Чемпионов 2020, чемпионы Первой Лиги 2016 и чемпионы Высшей Лиги 2019.
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