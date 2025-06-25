25 июня 2025

Эксперты посчитали, за сколько ВС РФ уничтожили бы армию Литвы

Do Rzeczy: армии России хватило бы недели для уничтожения ВС Литвы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По мнению политолога, Литва продержится всего неделю
По мнению политолога, Литва продержится всего неделю Фото:

Армия Литвы не способна выдержать полномасштабный военный конфликт с Россией и будет уничтожена в течение недели. Такой прогноз сделал декан факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого Сарунас Ликис.

«Вся литовская армия сейчас насчитывает около 12 тысяч военных. В перспективе будет примерно 15–20 тысяч. Достаточно ли этого? Конечно же, нет. Если начнется полномасштабная война, почти вся наша армия будет уничтожена в течение недели», — заявил Сарунас Ликис польскому изданию Rzeczpospolita.

По словам политолога, Литва, как и другие члены НАТО, сталкивается с необходимостью увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Это приведет к дополнительной финансовой нагрузке на население, отметил эксперт. Ликис также обратил внимание на то, что в странах Европы растет скептицизм относительно реальности угрозы нападения России. Он пояснил, что многие жители считают разговоры о возможном вторжении инструментом давления для повышения налогов и увеличения закупок американского вооружения.

Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявлял, что, по данным литовских спецслужб, совместные учения России и Белоруссии не несут дополнительных угроз для страны, а ситуация на границе остается стабильной. Несмотря на это, обсуждение возможной угрозы со стороны России продолжается на фоне призывов к увеличению оборонных расходов и общественного скептицизма в отношении реальности военной опасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия Литвы не способна выдержать полномасштабный военный конфликт с Россией и будет уничтожена в течение недели. Такой прогноз сделал декан факультета политологии и дипломатии Каунасского университета Витовта Великого Сарунас Ликис. «Вся литовская армия сейчас насчитывает около 12 тысяч военных. В перспективе будет примерно 15–20 тысяч. Достаточно ли этого? Конечно же, нет. Если начнется полномасштабная война, почти вся наша армия будет уничтожена в течение недели», — заявил Сарунас Ликис польскому изданию Rzeczpospolita. По словам политолога, Литва, как и другие члены НАТО, сталкивается с необходимостью увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. Это приведет к дополнительной финансовой нагрузке на население, отметил эксперт. Ликис также обратил внимание на то, что в странах Европы растет скептицизм относительно реальности угрозы нападения России. Он пояснил, что многие жители считают разговоры о возможном вторжении инструментом давления для повышения налогов и увеличения закупок американского вооружения. Ранее премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявлял, что, по данным литовских спецслужб, совместные учения России и Белоруссии не несут дополнительных угроз для страны, а ситуация на границе остается стабильной. Несмотря на это, обсуждение возможной угрозы со стороны России продолжается на фоне призывов к увеличению оборонных расходов и общественного скептицизма в отношении реальности военной опасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...