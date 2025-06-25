25 июня 2025

В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

Аэропорт Тамбова вновь заработал без ограничений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолеты снова возобновили полеты из аэропорта Тамбова
Самолеты снова возобновили полеты из аэропорта Тамбова Фото:

В аэропорту Тамбова сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, уточняя, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

«В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении Кореняко. Он опубликовал заявление у себя в telegram-канале.

Ранее в аэропорту Тамбова вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры принимались в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, где также приостанавливали работу с гражданскими рейсами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Тамбова сняты временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко, уточняя, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. «В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в официальном сообщении Кореняко. Он опубликовал заявление у себя в telegram-канале. Ранее в аэропорту Тамбова вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры принимались в московских аэропортах Внуково и Шереметьево, где также приостанавливали работу с гражданскими рейсами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...