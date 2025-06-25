Жители Таганрога пожаловались на серию взрывов

В Таганроге местные жители жалуются на громкие звуки, похожие на взрывы. Первые сообщения об этом появились в городских чатах — люди пишут, что слышат хлопки в небе.
«Около 15 взрывов слышали жители Таганрога и соседних районов за час», — передает слова местных жителей telegram-канал Shot.
Горожане рассказали, что звуки детонации также доносятся даже из центра Таганрога. Власти города объявили режим беспилотной опасности, призвав жителей избегать открытых пространств и соблюдать меры безопасности. Работают силы ПВО.
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