25 июня 2025

Жители Таганрога пожаловались на серию взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Над городом работает система ПВО
Над городом работает система ПВО Фото:

В Таганроге местные жители жалуются на громкие звуки, похожие на взрывы. Первые сообщения об этом появились в городских чатах — люди пишут, что слышат хлопки в небе. 

«Около 15 взрывов слышали жители Таганрога и соседних районов за час», — передает слова местных жителей telegram-канал Shot.

Горожане рассказали, что звуки детонации также доносятся даже из центра Таганрога. Власти города объявили режим беспилотной опасности, призвав жителей избегать открытых пространств и соблюдать меры безопасности. Работают силы ПВО. 

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В Таганроге местные жители жалуются на громкие звуки, похожие на взрывы. Первые сообщения об этом появились в городских чатах — люди пишут, что слышат хлопки в небе.  «Около 15 взрывов слышали жители Таганрога и соседних районов за час», — передает слова местных жителей telegram-канал Shot. Горожане рассказали, что звуки детонации также доносятся даже из центра Таганрога. Власти города объявили режим беспилотной опасности, призвав жителей избегать открытых пространств и соблюдать меры безопасности. Работают силы ПВО. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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