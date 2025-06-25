В ЯНАО инспекторы ДПС попали под коррупционную статью

В Новом Уренгое (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС, которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в окружном следкоме.
По данным следствия, 1 февраля 2025 года сотрудники ДПС выявили у водителя нарушение правил дорожного движения, подпадающее под часть 5 статьи 12.15 КоАП РФ. Однако, чтобы не привлекать гражданина по этой статье, один из инспекторов по указанию коллеги внес в административный протокол ложные сведения о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 12.18 КоАП РФ.
"Мужчине было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, что существенно отличалось от санкции за первоначальное нарушение", — сообщили в следственном отделе.
В ведомстве уточнили, что действия сотрудников полиции квалифицированы по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Ведется следствие.
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