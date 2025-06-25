25 июня 2025

В ЯНАО инспекторы ДПС попали под коррупционную статью

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы ДПС попытались облегчить участь нарушителя ПДД (архивное фото)
Инспекторы ДПС попытались облегчить участь нарушителя ПДД (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС, которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в окружном следкоме. 

По данным следствия, 1 февраля 2025 года сотрудники ДПС выявили у водителя нарушение правил дорожного движения, подпадающее под часть 5 статьи 12.15 КоАП РФ. Однако, чтобы не привлекать гражданина по этой статье, один из инспекторов по указанию коллеги внес в административный протокол ложные сведения о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 12.18 КоАП РФ. 

"Мужчине было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, что существенно отличалось от санкции за первоначальное нарушение", — сообщили в следственном отделе.

В ведомстве уточнили, что действия сотрудников полиции квалифицированы по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Ведется следствие. 

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В Новом Уренгое (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС, которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщили в окружном следкоме.  По данным следствия, 1 февраля 2025 года сотрудники ДПС выявили у водителя нарушение правил дорожного движения, подпадающее под часть 5 статьи 12.15 КоАП РФ. Однако, чтобы не привлекать гражданина по этой статье, один из инспекторов по указанию коллеги внес в административный протокол ложные сведения о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 12.18 КоАП РФ. В ведомстве уточнили, что действия сотрудников полиции квалифицированы по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог). Ведется следствие. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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