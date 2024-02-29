В Тюменской области родилось более 40 детей в «лишний» день в году

29 февраля считается «дополнительным» днем в году, такой год называется високосным
В Тюменской области 29 февраля родилось 42 ребенка. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте здравоохранения. 29 февраля считается «дополнительным» днем в году, такой год называется високосным.
«В Тюменской области 29 февраля 2024 года родилось 42 ребенка», — рассказали агентству в региональном депздраве. Именно такая «редкая» дата и будет стоять у детей в свидетельстве о рождении, добавили в ЗАГСе.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области родилась девочка с рекордным весом — пять килограммов 858 граммов. Девочка стала пятым ребенком в семье, ее решили назвать Василисой.
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