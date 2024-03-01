На «Курганмашзаводе» озвучили льготы на путевки для детей работников

01 марта 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

На «Курганмашзаводе» рассказали о льготах на детские путевки для своих работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Работники АО «Курганмашзавод» смогут приобрести для своих детей путевки в оздоровительные лагеря по льготным условиям. Заводчанам готовы возмещать от 5 до 20% от стоимости путевки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Цены на детские путевки для заводчан льготные. Большую часть стоимости возмещает предприятие. Родительская плата составляет всего 20% от цены путевки. Дети, чьи родители — члены профсоюза, отдыхают за 10% от стоимости путевки. За 5% приобрести их могут опекуны, попечители и родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации», — сообщили в пресс-службе завода. Детям из многодетных семей и детям-инвалидам путевки в лагеря предприятяем предоставляется бесплатно. Такие же льготы могут получить для своих детей одинокие родители. Также на «Курганмашзаводе» отметили, что при наличии свободных путевок бабушки и дедушки могут приобрести их на заводе за 30% от стоимости. В 2023 году дети сотрудников АО «Курганмашзавод» отдыхали в оздоровительных комплексах «Космос», «Романтика» и «Лазурный». За летний период оздоровление прошли 559 детей. В этом году поступили предложения от коллективов подразделений по увеличению количества путевок для детей. Отдохнуть они смогут в тех же лагерях, что и в прошлом году. Ранее URA.RU писало, что в Кургане возник ажиотаж на путевки в детские лагеря. Сотни курганцев скопились в очередях ради того, чтобы записать своих детей на оздоровление. В департамент образования сообщали, что путевки в детские лагеря Курганской области стоят до 28 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники АО «Курганмашзавод» смогут приобрести для своих детей путевки в оздоровительные лагеря по льготным условиям. Заводчанам готовы возмещать от 5 до 20% от стоимости путевки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия. «Цены на детские путевки для заводчан льготные. Большую часть стоимости возмещает предприятие. Родительская плата составляет всего 20% от цены путевки. Дети, чьи родители — члены профсоюза, отдыхают за 10% от стоимости путевки. За 5% приобрести их могут опекуны, попечители и родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации», — сообщили в пресс-службе завода. Детям из многодетных семей и детям-инвалидам путевки в лагеря предприятяем предоставляется бесплатно. Такие же льготы могут получить для своих детей одинокие родители. Также на «Курганмашзаводе» отметили, что при наличии свободных путевок бабушки и дедушки могут приобрести их на заводе за 30% от стоимости. В 2023 году дети сотрудников АО «Курганмашзавод» отдыхали в оздоровительных комплексах «Космос», «Романтика» и «Лазурный». За летний период оздоровление прошли 559 детей. В этом году поступили предложения от коллективов подразделений по увеличению количества путевок для детей. Отдохнуть они смогут в тех же лагерях, что и в прошлом году. Ранее URA.RU писало, что в Кургане возник ажиотаж на путевки в детские лагеря. Сотни курганцев скопились в очередях ради того, чтобы записать своих детей на оздоровление. В департамент образования сообщали, что путевки в детские лагеря Курганской области стоят до 28 тысяч рублей.