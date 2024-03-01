Курганская поликлиника осталась без воды из-за аварии на водопроводе

Воду отключили из-за аварии
В Кургане поликлиника осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза».
«В связи с устранением аварии по адресу: улица Кирова, 109. Без холодного водоснабжения: улица Проходная, 6 (поликлиника)», — сообщили в telegram-канале компании.
Также без воды остались здания по адресам: улица Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109а, 111, 113, 115а, 117, 117а, 119; улица Коли Мяготина, 111а, 117 и улица Товарная, 11. На месте аварии работает бригада компании.
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