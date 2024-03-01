01 марта 2024

Курганская поликлиника осталась без воды из-за аварии на водопроводе

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , нет воды, отключение воды, водоснабжение, водопроводный кран, хвс
Воду отключили из-за аварии Фото:

В Кургане поликлиника осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза».

«В связи с устранением аварии по адресу: улица Кирова, 109. Без холодного водоснабжения: улица Проходная, 6 (поликлиника)», — сообщили в telegram-канале компании.

Также без воды остались здания по адресам: улица Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109а, 111, 113, 115а, 117, 117а, 119; улица Коли Мяготина, 111а, 117 и улица Товарная, 11. На месте аварии работает бригада компании.

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В Кургане поликлиника осталась без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе «Водного союза». «В связи с устранением аварии по адресу: улица Кирова, 109. Без холодного водоснабжения: улица Проходная, 6 (поликлиника)», — сообщили в telegram-канале компании. Также без воды остались здания по адресам: улица Кирова, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 109а, 111, 113, 115а, 117, 117а, 119; улица Коли Мяготина, 111а, 117 и улица Товарная, 11. На месте аварии работает бригада компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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