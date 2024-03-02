Политолог предположил, откуда ВСУ атаковали дом в Петербурге

Политолог Сипров предположил, что атака дома в Петербурге была из-за рубежа

02 марта 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Атаковать беспилотником дом в Санкт-Петербурге могли с территории иностранного государства. Об этом сообщил политолог, глава ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров. «И страны Прибалтики, и Финляндия со Швецией сейчас будут активно вовлекаться в антироссийскую деятельность. Территория этих государств, а также более давних членов НАТО — например, Дании или Норвегии — вполне может использоваться в качестве базы для атак на российскую инфраструктуру», — отметил Сипров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Ранее URA.RU писало о прогремевшем взрыве в Санкт-Петербурге. Пострадало несколько домов на Пискаревском проспекте, из зданий эвакуированы жильцы, шесть человек обратились к медикам. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже пообещал денежные компенсации пострадавшим.