Шумков заявил, что Курганская область перешла в стадию бурного развития

04 марта 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков заявил, что курганские машину будут ездить по Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что регион вышел из состояния разрухи и стремительно развивается. Местные предприятия также наращивают темпы производства. Об этом Шумков сообщил на открытии производства мусоровозов, передает корреспондент URA.RU. «Буквально несколько лет назад это были разрушенные сооружения, абсолютно разоренная площадка. Сейчас здесь делается передавая техника по образцам, которые не хуже иностранных. Из разрухи Курганская область уже перешла в стадию бурного развития», — рассказал губернатор Шумков. Глава региона сообщил, что в Кургане подготовили первую партию автомобилей, который будут работать на территории Москвы. Отмечается, что направлено 60 машин. Шумков также назвал производства, которые, по его словам, заметно преобразились: КЗКТ, Курганской арматурный завод. Обсуждают возобновление производства на ЖБИ-2 и Керамзитном заводе (там также будут восстанавливать цеха). Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков открыл новое производство зятя сенатора Муратова. Они приняли участие в открытии производства мусоровозов, названных в честь антигероя Venom из американских комиксов Marvel

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что регион вышел из состояния разрухи и стремительно развивается. Местные предприятия также наращивают темпы производства. Об этом Шумков сообщил на открытии производства мусоровозов, передает корреспондент URA.RU. «Буквально несколько лет назад это были разрушенные сооружения, абсолютно разоренная площадка. Сейчас здесь делается передавая техника по образцам, которые не хуже иностранных. Из разрухи Курганская область уже перешла в стадию бурного развития», — рассказал губернатор Шумков. Глава региона сообщил, что в Кургане подготовили первую партию автомобилей, который будут работать на территории Москвы. Отмечается, что направлено 60 машин. Шумков также назвал производства, которые, по его словам, заметно преобразились: КЗКТ, Курганской арматурный завод. Обсуждают возобновление производства на ЖБИ-2 и Керамзитном заводе (там также будут восстанавливать цеха). Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков открыл новое производство зятя сенатора Муратова. Они приняли участие в открытии производства мусоровозов, названных в честь антигероя Venom из американских комиксов Marvel