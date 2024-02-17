17 февраля 2024
16 февраля 2024

В Новом Уренгое водитель автобуса вышел на работу пьяным

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, рейсовый автобус, водитель автобуса
Водителя вахтового автобуса в Новом Уренгое ждет суд за управление ТС в нетрезвом виде Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали водителя вахтового автобуса, который вышел на работу в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В Новом Уренгое инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя вахтового автобуса. <…> Проведенное освидетельствование подтвердило, что 63-летний водитель находится в алкогольном опьянении», — написано в telegram-канале ведомства.

По данным ГИБДД, инспекторы проводили профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения и остановили вахтовый автобус «КАМАЗ» за нарушение ПДД. При общении с водителем сотрудники ДПС заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось экспертизой. Сейчас нарушителя ждет суд, а автобус помещен специализированную стоянку.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали водителя вахтового автобуса, который вышел на работу в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «В Новом Уренгое инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя вахтового автобуса. <…> Проведенное освидетельствование подтвердило, что 63-летний водитель находится в алкогольном опьянении», — написано в telegram-канале ведомства. По данным ГИБДД, инспекторы проводили профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения и остановили вахтовый автобус «КАМАЗ» за нарушение ПДД. При общении с водителем сотрудники ДПС заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось экспертизой. Сейчас нарушителя ждет суд, а автобус помещен специализированную стоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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