В Новом Уренгое водитель автобуса вышел на работу пьяным

В Новом Уренгое (ЯНАО) сотрудники ДПС задержали водителя вахтового автобуса, который вышел на работу в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в УГИБДД МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«В Новом Уренгое инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя вахтового автобуса. <…> Проведенное освидетельствование подтвердило, что 63-летний водитель находится в алкогольном опьянении», — написано в telegram-канале ведомства.
По данным ГИБДД, инспекторы проводили профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения и остановили вахтовый автобус «КАМАЗ» за нарушение ПДД. При общении с водителем сотрудники ДПС заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, которое подтвердилось экспертизой. Сейчас нарушителя ждет суд, а автобус помещен специализированную стоянку.
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