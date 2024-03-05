В Екатеринбурге резко увеличилось предложение посуточного жилья

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За зимний сезон в Екатеринбурге почти на треть выросло предложение посуточного жилья Фото:

В Екатеринбурге сильнее всего за зимний период (2023—2024 года) выросло предложение посуточной аренды квартир студий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Число доступных для краткосрочной аренды студий увеличилось на 67%, однокомнатных квартир — на 19%, двухкомнатных — на 18%, трехкомнатных — на 15%», — говорится в сообщении. Также на рынке стало на 9% больше объектов с четырьмя комнатами и более.

В целом за три зимних месяца предложение квартир в сегменте посуточной аренды в городе выросло на 28%, по сравнению с показателями прошлого сезона. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге на 38,9% подорожала долгосрочная аренда трехкомнатных квартир.

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В Екатеринбурге сильнее всего за зимний период (2023—2024 года) выросло предложение посуточной аренды квартир студий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «Число доступных для краткосрочной аренды студий увеличилось на 67%, однокомнатных квартир — на 19%, двухкомнатных — на 18%, трехкомнатных — на 15%», — говорится в сообщении. Также на рынке стало на 9% больше объектов с четырьмя комнатами и более. В целом за три зимних месяца предложение квартир в сегменте посуточной аренды в городе выросло на 28%, по сравнению с показателями прошлого сезона. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге на 38,9% подорожала долгосрочная аренда трехкомнатных квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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