В Екатеринбурге резко увеличилось предложение посуточного жилья

За зимний сезон в Екатеринбурге почти на треть выросло предложение посуточного жилья Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге сильнее всего за зимний период (2023—2024 года) выросло предложение посуточной аренды квартир студий. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Число доступных для краткосрочной аренды студий увеличилось на 67%, однокомнатных квартир — на 19%, двухкомнатных — на 18%, трехкомнатных — на 15%», — говорится в сообщении. Также на рынке стало на 9% больше объектов с четырьмя комнатами и более.

В целом за три зимних месяца предложение квартир в сегменте посуточной аренды в городе выросло на 28%, по сравнению с показателями прошлого сезона. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге на 38,9% подорожала долгосрочная аренда трехкомнатных квартир.