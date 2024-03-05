Власти определились, как будут охранять первый курганский памятник Ленину

Власти Курганской области определились, как будут охранять памятник советскому руководителю Владимиру Ленину в Петуховском округе. Эта скульптура является первым посвященным ему памятником в регионе. Данная информация размещена на портале правовой информации.
«Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения „Памятник В.И. Ленину — первый памятник вождю в Зауралье“, находящегося по адресу: Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, привокзальная площадь», — указано в документе, размещенном на сайте. Всего власти определили предмет охраны 28 объектов культурного наследия.
В документе указано, что будут охраняться расположение объекта на момент 1924 года, вид на памятник с ул. Октябрьская. Власти будут следить за сохранением объемно-пространственной композиции, конструктивных особенностей, в том числе высотных отметок, формы, материала, оформления постамента и местоположения надписи.
Ранее стало известно, что большинство объектов культурного наследия в Курганской области охранялись по старым законам. Чтобы лучше защитить памятники от повреждений власти решили обновить документацию.
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