05 марта 2024

Власти определились, как будут охранять первый курганский памятник Ленину

Власти Курганской области будут по-новому охранять первый памятник Ленину
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, памятник ленину, памятник ленина
Первый памятник Владимиру Ленину в регионе был установлен в Петухове (архивное фото) Фото:

Власти Курганской области определились, как будут охранять памятник советскому руководителю Владимиру Ленину в Петуховском округе. Эта скульптура является первым посвященным ему памятником в регионе. Данная информация размещена на портале правовой информации.

«Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения „Памятник В.И. Ленину — первый памятник вождю в Зауралье“, находящегося по адресу: Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, привокзальная площадь», — указано в документе, размещенном на сайте. Всего власти определили предмет охраны 28 объектов культурного наследия.

В документе указано, что будут охраняться расположение объекта на момент 1924 года, вид на памятник с ул. Октябрьская. Власти будут следить за сохранением объемно-пространственной композиции, конструктивных особенностей, в том числе высотных отметок, формы, материала, оформления постамента и местоположения надписи.

Ранее стало известно, что большинство объектов культурного наследия в Курганской области охранялись по старым законам. Чтобы лучше защитить памятники от повреждений власти решили обновить документацию.

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Власти Курганской области определились, как будут охранять памятник советскому руководителю Владимиру Ленину в Петуховском округе. Эта скульптура является первым посвященным ему памятником в регионе. Данная информация размещена на портале правовой информации. «Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения „Памятник В.И. Ленину — первый памятник вождю в Зауралье“, находящегося по адресу: Курганская область, Петуховский район, г. Петухово, привокзальная площадь», — указано в документе, размещенном на сайте. Всего власти определили предмет охраны 28 объектов культурного наследия. В документе указано, что будут охраняться расположение объекта на момент 1924 года, вид на памятник с ул. Октябрьская. Власти будут следить за сохранением объемно-пространственной композиции, конструктивных особенностей, в том числе высотных отметок, формы, материала, оформления постамента и местоположения надписи. Ранее стало известно, что большинство объектов культурного наследия в Курганской области охранялись по старым законам. Чтобы лучше защитить памятники от повреждений власти решили обновить документацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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