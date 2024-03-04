04 марта 2024

Жители газовой столицы ЯНАО превратили дворы в свалки. Фото

Жители Нового Уренгоя жалуются на скопленный во дворах строительный мусор
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мусор, мусорный контейнер, новостройки
В Новом Уренгое со дворов не вывозят горы строительного мусора Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) в жилом дворе образовалась свалка, мусор, который долгое время не вывозят, разлетается на проезжую часть. Об этом горожане сообщили в социальной сети.

«Сибирская 31а. Вот такие свалки. 3 раза было оставлено обращение, на что просто вытащили контейнеры из-под горы мусора и поставили в сторонке. И мусор сгребли с проезжей части, так как завалена была уже и дорога, ездили по тротуарам. Вторая свалка покрылась снегом и выглядит уже сугробом простым», — написала Лилия в telegram-канале «Воронов Chat».

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что по информации департамента строительства и ЖКК, это строительный мусор. «Его вывоз — обязанность собственника, делающего ремонт. Строительные материалы на основе цемента, бетона и растворов, гипсокартон необходимо отправить на полигон. Вывезти мусор можно самостоятельно на своем транспорте, либо воспользоваться услугами компаний по перевозке грузов. В настоящее время УК „Оптимист“ занимается поиском владельцев строительного мусора», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало об арендаторах в торговом центре Салехарда (ЯНАО), которые выбрасывают мусор на территории комплекса. Коробки и упаковки заполонили крыльцо здания.

Свалка во дворе Нового Уренгоя
Свалка во дворе Нового Уренгоя
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) в жилом дворе образовалась свалка, мусор, который долгое время не вывозят, разлетается на проезжую часть. Об этом горожане сообщили в социальной сети. «Сибирская 31а. Вот такие свалки. 3 раза было оставлено обращение, на что просто вытащили контейнеры из-под горы мусора и поставили в сторонке. И мусор сгребли с проезжей части, так как завалена была уже и дорога, ездили по тротуарам. Вторая свалка покрылась снегом и выглядит уже сугробом простым», — написала Лилия в telegram-канале «Воронов Chat». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что по информации департамента строительства и ЖКК, это строительный мусор. «Его вывоз — обязанность собственника, делающего ремонт. Строительные материалы на основе цемента, бетона и растворов, гипсокартон необходимо отправить на полигон. Вывезти мусор можно самостоятельно на своем транспорте, либо воспользоваться услугами компаний по перевозке грузов. В настоящее время УК „Оптимист“ занимается поиском владельцев строительного мусора», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало об арендаторах в торговом центре Салехарда (ЯНАО), которые выбрасывают мусор на территории комплекса. Коробки и упаковки заполонили крыльцо здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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