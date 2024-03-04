Жители газовой столицы ЯНАО превратили дворы в свалки. Фото

Жители Нового Уренгоя жалуются на скопленный во дворах строительный мусор

05 марта 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое со дворов не вывозят горы строительного мусора Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) в жилом дворе образовалась свалка, мусор, который долгое время не вывозят, разлетается на проезжую часть. Об этом горожане сообщили в социальной сети. «Сибирская 31а. Вот такие свалки. 3 раза было оставлено обращение, на что просто вытащили контейнеры из-под горы мусора и поставили в сторонке. И мусор сгребли с проезжей части, так как завалена была уже и дорога, ездили по тротуарам. Вторая свалка покрылась снегом и выглядит уже сугробом простым», — написала Лилия в telegram-канале «Воронов Chat». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что по информации департамента строительства и ЖКК, это строительный мусор. «Его вывоз — обязанность собственника, делающего ремонт. Строительные материалы на основе цемента, бетона и растворов, гипсокартон необходимо отправить на полигон. Вывезти мусор можно самостоятельно на своем транспорте, либо воспользоваться услугами компаний по перевозке грузов. В настоящее время УК „Оптимист“ занимается поиском владельцев строительного мусора», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало об арендаторах в торговом центре Салехарда (ЯНАО), которые выбрасывают мусор на территории комплекса. Коробки и упаковки заполонили крыльцо здания. Свалка во дворе Нового Уренгоя Фото: telegram-канал «Воронов Chat»

В Новом Уренгое (ЯНАО) в жилом дворе образовалась свалка, мусор, который долгое время не вывозят, разлетается на проезжую часть. Об этом горожане сообщили в социальной сети. «Сибирская 31а. Вот такие свалки. 3 раза было оставлено обращение, на что просто вытащили контейнеры из-под горы мусора и поставили в сторонке. И мусор сгребли с проезжей части, так как завалена была уже и дорога, ездили по тротуарам. Вторая свалка покрылась снегом и выглядит уже сугробом простым», — написала Лилия в telegram-канале «Воронов Chat». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что по информации департамента строительства и ЖКК, это строительный мусор. «Его вывоз — обязанность собственника, делающего ремонт. Строительные материалы на основе цемента, бетона и растворов, гипсокартон необходимо отправить на полигон. Вывезти мусор можно самостоятельно на своем транспорте, либо воспользоваться услугами компаний по перевозке грузов. В настоящее время УК „Оптимист“ занимается поиском владельцев строительного мусора», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало об арендаторах в торговом центре Салехарда (ЯНАО), которые выбрасывают мусор на территории комплекса. Коробки и упаковки заполонили крыльцо здания.