В Новом Уренгое (ЯНАО) в жилом дворе образовалась свалка, мусор, который долгое время не вывозят, разлетается на проезжую часть. Об этом горожане сообщили в социальной сети.
«Сибирская 31а. Вот такие свалки. 3 раза было оставлено обращение, на что просто вытащили контейнеры из-под горы мусора и поставили в сторонке. И мусор сгребли с проезжей части, так как завалена была уже и дорога, ездили по тротуарам. Вторая свалка покрылась снегом и выглядит уже сугробом простым», — написала Лилия в telegram-канале «Воронов Chat».
В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что по информации департамента строительства и ЖКК, это строительный мусор. «Его вывоз — обязанность собственника, делающего ремонт. Строительные материалы на основе цемента, бетона и растворов, гипсокартон необходимо отправить на полигон. Вывезти мусор можно самостоятельно на своем транспорте, либо воспользоваться услугами компаний по перевозке грузов. В настоящее время УК „Оптимист“ занимается поиском владельцев строительного мусора», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало об арендаторах в торговом центре Салехарда (ЯНАО), которые выбрасывают мусор на территории комплекса. Коробки и упаковки заполонили крыльцо здания.
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