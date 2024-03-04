04 марта 2024

В Тюмени не осталось свободных ресторанов на 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый зал ресторана Maccheroni. Екатеринбург, ресторан маккерони
За три дня до торжества свободных столиков нет ни в одном из популярных ресторанов города Фото:

Тюменцы забронировали все столики в одни из самых популярных ресторанах города. Такие данные URA.RU предоставили хостес заведений.

«К сожалению, свободных столов на 8 марта у нас нет», — коротко ответили в ресторане «Сыроварня». Аналогичная ситуация в заведениях «Сибирь Сибирь», Vstekle и café 15/86.

В гастрономическом баре Mestia bar ответили, что на вечер 8 марта все столы в их заведении также заняты. Но добавили, что в утренние часы еще есть возможность попасть на завтрак или ранний обед. Кроме того, там заранее уточняют, сколько времени гости планируют провести в заведении.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закончились все загородные дома на праздничные выходные. Бронь, по словам сотрудников, началась еще в середине января.

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Тюменцы забронировали все столики в одни из самых популярных ресторанах города. Такие данные URA.RU предоставили хостес заведений. «К сожалению, свободных столов на 8 марта у нас нет», — коротко ответили в ресторане «Сыроварня». Аналогичная ситуация в заведениях «Сибирь Сибирь», Vstekle и café 15/86. В гастрономическом баре Mestia bar ответили, что на вечер 8 марта все столы в их заведении также заняты. Но добавили, что в утренние часы еще есть возможность попасть на завтрак или ранний обед. Кроме того, там заранее уточняют, сколько времени гости планируют провести в заведении. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закончились все загородные дома на праздничные выходные. Бронь, по словам сотрудников, началась еще в середине января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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