В Тюмени не осталось свободных ресторанов на 8 Марта

05 марта 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

За три дня до торжества свободных столиков нет ни в одном из популярных ресторанов города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы забронировали все столики в одни из самых популярных ресторанах города. Такие данные URA.RU предоставили хостес заведений. «К сожалению, свободных столов на 8 марта у нас нет», — коротко ответили в ресторане «Сыроварня». Аналогичная ситуация в заведениях «Сибирь Сибирь», Vstekle и café 15/86. В гастрономическом баре Mestia bar ответили, что на вечер 8 марта все столы в их заведении также заняты. Но добавили, что в утренние часы еще есть возможность попасть на завтрак или ранний обед. Кроме того, там заранее уточняют, сколько времени гости планируют провести в заведении. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закончились все загородные дома на праздничные выходные. Бронь, по словам сотрудников, началась еще в середине января.

Тюменцы забронировали все столики в одни из самых популярных ресторанах города. Такие данные URA.RU предоставили хостес заведений. «К сожалению, свободных столов на 8 марта у нас нет», — коротко ответили в ресторане «Сыроварня». Аналогичная ситуация в заведениях «Сибирь Сибирь», Vstekle и café 15/86. В гастрономическом баре Mestia bar ответили, что на вечер 8 марта все столы в их заведении также заняты. Но добавили, что в утренние часы еще есть возможность попасть на завтрак или ранний обед. Кроме того, там заранее уточняют, сколько времени гости планируют провести в заведении. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени закончились все загородные дома на праздничные выходные. Бронь, по словам сотрудников, началась еще в середине января.