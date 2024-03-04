04 марта 2024

Красный Крест и МЧС заключили пакт о партнерстве в ЯНАО

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
МЧС и Красный Крест заключили соглашение о сотрудничестве Фото:

Региональное управление МЧС России и отделение Российского Красного Креста заключили соглашение о взаимодействии, сообщают спасатели Ямала. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере обеспечения психологического благополучия населения.

«Соглашение предполагает активное сотрудничество и проведение совместных мероприятий, направленных на развитие и обеспечение психологического благополучия населения, а также развитие волонтерской деятельности по направлению «Психологическая помощь населению», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) на должность руководителя отдела надзорной деятельности и профработы в управлении МЧС назначен Дмитрий Храмцов. Кандидатуру мэру города Андрею Бандурко представил глава окружного управления МЧС Олег Гилев.

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Региональное управление МЧС России и отделение Российского Красного Креста заключили соглашение о взаимодействии, сообщают спасатели Ямала. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере обеспечения психологического благополучия населения. «Соглашение предполагает активное сотрудничество и проведение совместных мероприятий, направленных на развитие и обеспечение психологического благополучия населения, а также развитие волонтерской деятельности по направлению «Психологическая помощь населению», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) на должность руководителя отдела надзорной деятельности и профработы в управлении МЧС назначен Дмитрий Храмцов. Кандидатуру мэру города Андрею Бандурко представил глава окружного управления МЧС Олег Гилев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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