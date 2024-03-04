Красный Крест и МЧС заключили пакт о партнерстве в ЯНАО

Региональное управление МЧС России и отделение Российского Красного Креста заключили соглашение о взаимодействии, сообщают спасатели Ямала. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере обеспечения психологического благополучия населения.
«Соглашение предполагает активное сотрудничество и проведение совместных мероприятий, направленных на развитие и обеспечение психологического благополучия населения, а также развитие волонтерской деятельности по направлению «Психологическая помощь населению», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ГУ МЧС России по ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) на должность руководителя отдела надзорной деятельности и профработы в управлении МЧС назначен Дмитрий Храмцов. Кандидатуру мэру города Андрею Бандурко представил глава окружного управления МЧС Олег Гилев.
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