05 марта 2024

В ЯНАО снизилась рождаемость детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ребенок, младенец, кувез, ножка
В ЯНАО за три года число родившихся детей снизилось на 383 Фото:

В ЯНАО с 2021 по 2023 год количество рождаемости детей уменьшилось с 6578 до 6195. Об этом сообщила клинический психолог женской консультации Надежда Фесенко.

«Постепенно количество рожденных детей уменьшается. Если говорить о средней полосе России, то там картина намного печальнее, чем у нас, так как на Ямале много внимания уделяется господдержке и материнству», — сказала Фесенко в программе «МИГ ТВ». Она отметила, что рождаемость в регионе за три года упала с 6578 до 6195.

Клинический психолог также отметила, что, опираясь на мнение профессора и доктора философских наук Анатолия Антонова, можно найти решение, как стабилизировать рождаемость в стране. На пленарном заседании он говорил, что для этого нужно, чтобы у 50% семей было по три ребенка.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что в России снижается рождаемость, так как сейчас в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы. Она отмечает, что именно в тот период в стране была демографическая яма. Однако в РФ есть и совершенствуются программы, которые стимулируют к созданию семей с несколькими детьми.

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В ЯНАО с 2021 по 2023 год количество рождаемости детей уменьшилось с 6578 до 6195. Об этом сообщила клинический психолог женской консультации Надежда Фесенко. «Постепенно количество рожденных детей уменьшается. Если говорить о средней полосе России, то там картина намного печальнее, чем у нас, так как на Ямале много внимания уделяется господдержке и материнству», — сказала Фесенко в программе «МИГ ТВ». Она отметила, что рождаемость в регионе за три года упала с 6578 до 6195. Клинический психолог также отметила, что, опираясь на мнение профессора и доктора философских наук Анатолия Антонова, можно найти решение, как стабилизировать рождаемость в стране. На пленарном заседании он говорил, что для этого нужно, чтобы у 50% семей было по три ребенка. Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала, что в России снижается рождаемость, так как сейчас в репродуктивном возрасте находятся граждане, родившиеся в 1990-е годы. Она отмечает, что именно в тот период в стране была демографическая яма. Однако в РФ есть и совершенствуются программы, которые стимулируют к созданию семей с несколькими детьми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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