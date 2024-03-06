В МИД Венгрии сделали заявление о войне НАТО с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто: нельзя допустить столкновения между Россией и НАТО
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Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии. stock,  stock, Сийярто Петер
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал сделать все, чтобы избежать войны между НАТО и РФ Фото:

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости не допустить столкновения России и НАТО. Так он прокомментировал скандальную аудиозапись разговора между офицерами бундесвера ФРГ.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать какой-либо прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией», — отметил Сийярто в разговоре с РИА Новости. Также он напомнил о том, что решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине по-прежнему в силе.

Ранее URA.RU писало о том, что главный редактор RT Маргарита Симоньян слила разговор военных офицеров ФРГ, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация разговора — это часть информационной войны, которую ведет Россия. В Бундестаге уже потребовали отставки Писториуса. Во Франции назвали слив разговора главным позором Минобороны Германии. А Россия считает, что Германия готовится к войне, о чем заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о необходимости не допустить столкновения России и НАТО. Так он прокомментировал скандальную аудиозапись разговора между офицерами бундесвера ФРГ. «Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать какой-либо прямой конфронтации между НАТО и Российской Федерацией», — отметил Сийярто в разговоре с РИА Новости. Также он напомнил о том, что решение НАТО не вмешиваться в конфликт на Украине по-прежнему в силе. Ранее URA.RU писало о том, что главный редактор RT Маргарита Симоньян слила разговор военных офицеров ФРГ, которые обсуждали возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что публикация разговора — это часть информационной войны, которую ведет Россия. В Бундестаге уже потребовали отставки Писториуса. Во Франции назвали слив разговора главным позором Минобороны Германии. А Россия считает, что Германия готовится к войне, о чем заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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