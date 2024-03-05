В ЯНАО женщине удалили грыжу размером с футбольный мяч

Хирурги Нового Уренгоя провели трехчасовую операцию по удалению грыжи живота

06 марта 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

На Ямале врачи-хирурги в течение трех часов боролись с огромной грыжей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) хирурги городской больницы провели операцию по удалению грыжи, заполонившей большую часть брюшной полости женщины. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Новообразование размером с футбольный мяч удалили хирурги Новоуренгойской центральной городской больницы. Грыжа весом в несколько килограммов ухудшала состояние 50-летней пациентки — женщине было сложно ходить. Несмотря на регулярную фиксацию бандажом, грыжа становилась больше и вскоре распространилась по всему животу. В результате ее объем составил больше 10% объема брюшной полости», — говорится в сообщении. Хирурги успешно завершили операцию по истечении трех часов. На данный момент женщину продолжают обследовать, чтобы исключить возобновление болезни. Ранее URA.RU сообщило о спасении мужчины с травмой почки в Ноябрьске (ЯНАО). Редкую операцию удалось успешно завершить с помощью нового ангиографа.

В Новом Уренгое (ЯНАО) хирурги городской больницы провели операцию по удалению грыжи, заполонившей большую часть брюшной полости женщины. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Новообразование размером с футбольный мяч удалили хирурги Новоуренгойской центральной городской больницы. Грыжа весом в несколько килограммов ухудшала состояние 50-летней пациентки — женщине было сложно ходить. Несмотря на регулярную фиксацию бандажом, грыжа становилась больше и вскоре распространилась по всему животу. В результате ее объем составил больше 10% объема брюшной полости», — говорится в сообщении. Хирурги успешно завершили операцию по истечении трех часов. На данный момент женщину продолжают обследовать, чтобы исключить возобновление болезни. Ранее URA.RU сообщило о спасении мужчины с травмой почки в Ноябрьске (ЯНАО). Редкую операцию удалось успешно завершить с помощью нового ангиографа.