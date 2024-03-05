05 марта 2024

В ЯНАО женщине удалили грыжу размером с футбольный мяч

Хирурги Нового Уренгоя провели трехчасовую операцию по удалению грыжи живота
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале врачи-хирурги в течение трех часов боролись с огромной грыжей Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) хирурги городской больницы провели операцию по удалению грыжи, заполонившей большую часть брюшной полости женщины. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«Новообразование размером с футбольный мяч удалили хирурги Новоуренгойской центральной городской больницы. Грыжа весом в несколько килограммов ухудшала состояние 50-летней пациентки — женщине было сложно ходить. Несмотря на регулярную фиксацию бандажом, грыжа становилась больше и вскоре распространилась по всему животу. В результате ее объем составил больше 10% объема брюшной полости», — говорится в сообщении.

Хирурги успешно завершили операцию по истечении трех часов. На данный момент женщину продолжают обследовать, чтобы исключить возобновление болезни.

Ранее URA.RU сообщило о спасении мужчины с травмой почки в Ноябрьске (ЯНАО). Редкую операцию удалось успешно завершить с помощью нового ангиографа.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) хирурги городской больницы провели операцию по удалению грыжи, заполонившей большую часть брюшной полости женщины. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента здравоохранения. «Новообразование размером с футбольный мяч удалили хирурги Новоуренгойской центральной городской больницы. Грыжа весом в несколько килограммов ухудшала состояние 50-летней пациентки — женщине было сложно ходить. Несмотря на регулярную фиксацию бандажом, грыжа становилась больше и вскоре распространилась по всему животу. В результате ее объем составил больше 10% объема брюшной полости», — говорится в сообщении. Хирурги успешно завершили операцию по истечении трех часов. На данный момент женщину продолжают обследовать, чтобы исключить возобновление болезни. Ранее URA.RU сообщило о спасении мужчины с травмой почки в Ноябрьске (ЯНАО). Редкую операцию удалось успешно завершить с помощью нового ангиографа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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