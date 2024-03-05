05 марта 2024

В Тюмени возобновили производство важного лекарства, подняв цену почти в 5 раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Новоуральск: завод Медсинтез и детский сад №15., производство лекарств, таблетки, медикаменты, триазавирин, медицина
Препарат поступит в аптеки уже в марте (архивное фото) Фото:

Компания «Фармасинтез-Тюмень» вновь начала производить препарат «Зифлукорт», входящий в перечень жизненно необходимых, подняв его цену почти в пять раз — с 73,8 до 353 рублей. Об этом стало известно журналистам.

«Компания „Фармасинтез-Тюмень“ возобновила производство препарата для больных с надпочечниковой недостаточностью „Зифлукорт“, входящего в перечень жизненно необходимых. Ранее выпуск препарата был приостановлен. Его цена составляла 73,8 рублей, что было убыточно. После перерегистрации предельная отпускная стоимость составит 353 рубля», — сообщает РБК Тюмень.

«Зифлукорт» необходим больным с надпочечниковой недостаточностью. В аптеках лекарство должно появиться уже в марте по новой цене.

Ранее компания-производитель хотела продавать препарат по 390 рублей, но такую цену не одобрили в прокуратуре. Повышение стоимости в компании пояснили тем, что основной компонент препарата — итальянского производства, а курс евро к рублю заметно вырос с момента регистрации прошлой цены.

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Компания «Фармасинтез-Тюмень» вновь начала производить препарат «Зифлукорт», входящий в перечень жизненно необходимых, подняв его цену почти в пять раз — с 73,8 до 353 рублей. Об этом стало известно журналистам. «Компания „Фармасинтез-Тюмень“ возобновила производство препарата для больных с надпочечниковой недостаточностью „Зифлукорт“, входящего в перечень жизненно необходимых. Ранее выпуск препарата был приостановлен. Его цена составляла 73,8 рублей, что было убыточно. После перерегистрации предельная отпускная стоимость составит 353 рубля», — сообщает РБК Тюмень. «Зифлукорт» необходим больным с надпочечниковой недостаточностью. В аптеках лекарство должно появиться уже в марте по новой цене. Ранее компания-производитель хотела продавать препарат по 390 рублей, но такую цену не одобрили в прокуратуре. Повышение стоимости в компании пояснили тем, что основной компонент препарата — итальянского производства, а курс евро к рублю заметно вырос с момента регистрации прошлой цены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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