В Тюмени возобновили производство важного лекарства, подняв цену почти в 5 раз

Препарат поступит в аптеки уже в марте (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Фармасинтез-Тюмень» вновь начала производить препарат «Зифлукорт», входящий в перечень жизненно необходимых, подняв его цену почти в пять раз — с 73,8 до 353 рублей. Об этом стало известно журналистам.

«Компания „Фармасинтез-Тюмень“ возобновила производство препарата для больных с надпочечниковой недостаточностью „Зифлукорт“, входящего в перечень жизненно необходимых. Ранее выпуск препарата был приостановлен. Его цена составляла 73,8 рублей, что было убыточно. После перерегистрации предельная отпускная стоимость составит 353 рубля», — сообщает РБК Тюмень.

«Зифлукорт» необходим больным с надпочечниковой недостаточностью. В аптеках лекарство должно появиться уже в марте по новой цене.

Ранее компания-производитель хотела продавать препарат по 390 рублей, но такую цену не одобрили в прокуратуре. Повышение стоимости в компании пояснили тем, что основной компонент препарата — итальянского производства, а курс евро к рублю заметно вырос с момента регистрации прошлой цены.