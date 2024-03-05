Ямальская «Морошка» вернет пользователям кэшбэк

Советник губернатора ЯНАО Карпова: «Морошка» начнет возвращать кэшбэк за покупки

06 марта 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

«Морошка» возвратит кэшбэк за покупки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Единая карта жителей Ямала «Морошка» начнет возвращать кэшбэк за покупки. Об этом на онлайн-конференции сообщила старший советник губернатора Елена Карпова. «Сейчас у карты на территории округа есть шесть партнеров, из них: спортивный магазин и ресторан „Морошка“ в Губкинском, а также коммунальные услуги», — отметила Карпова. Советник подчеркнула, что в будущем количество партнеров «Морошки» будет увеличиваться. Единая карта «Морошка», работающая на базе платежной системы «Мир», объединяет функции банковской карты и возможность получения социальных услуг. Благодаря карте, льготники ЯНАО получили возможность бесплатного проезда в транспорте.

Единая карта жителей Ямала «Морошка» начнет возвращать кэшбэк за покупки. Об этом на онлайн-конференции сообщила старший советник губернатора Елена Карпова. «Сейчас у карты на территории округа есть шесть партнеров, из них: спортивный магазин и ресторан „Морошка“ в Губкинском, а также коммунальные услуги», — отметила Карпова. Советник подчеркнула, что в будущем количество партнеров «Морошки» будет увеличиваться. Единая карта «Морошка», работающая на базе платежной системы «Мир», объединяет функции банковской карты и возможность получения социальных услуг. Благодаря карте, льготники ЯНАО получили возможность бесплатного проезда в транспорте.