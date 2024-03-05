05 марта 2024

Ямальская «Морошка» вернет пользователям кэшбэк

Советник губернатора ЯНАО Карпова: «Морошка» начнет возвращать кэшбэк за покупки
© Служба новостей «URA.RU»
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«Морошка» возвратит кэшбэк за покупки Фото:

Единая карта жителей Ямала «Морошка» начнет возвращать кэшбэк за покупки. Об этом на онлайн-конференции сообщила старший советник губернатора Елена Карпова.

«Сейчас у карты на территории округа есть шесть партнеров, из них: спортивный магазин и ресторан „Морошка“ в Губкинском, а также коммунальные услуги», — отметила Карпова. Советник подчеркнула, что в будущем количество партнеров «Морошки» будет увеличиваться.

Единая карта «Морошка», работающая на базе платежной системы «Мир», объединяет функции банковской карты и возможность получения социальных услуг. Благодаря карте, льготники ЯНАО получили возможность бесплатного проезда в транспорте.

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Единая карта жителей Ямала «Морошка» начнет возвращать кэшбэк за покупки. Об этом на онлайн-конференции сообщила старший советник губернатора Елена Карпова. «Сейчас у карты на территории округа есть шесть партнеров, из них: спортивный магазин и ресторан „Морошка“ в Губкинском, а также коммунальные услуги», — отметила Карпова. Советник подчеркнула, что в будущем количество партнеров «Морошки» будет увеличиваться. Единая карта «Морошка», работающая на базе платежной системы «Мир», объединяет функции банковской карты и возможность получения социальных услуг. Благодаря карте, льготники ЯНАО получили возможность бесплатного проезда в транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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