Ямальская «Морошка» вернет пользователям кэшбэк

Единая карта жителей Ямала «Морошка» начнет возвращать кэшбэк за покупки. Об этом на онлайн-конференции сообщила старший советник губернатора Елена Карпова.
«Сейчас у карты на территории округа есть шесть партнеров, из них: спортивный магазин и ресторан „Морошка“ в Губкинском, а также коммунальные услуги», — отметила Карпова. Советник подчеркнула, что в будущем количество партнеров «Морошки» будет увеличиваться.
Единая карта «Морошка», работающая на базе платежной системы «Мир», объединяет функции банковской карты и возможность получения социальных услуг. Благодаря карте, льготники ЯНАО получили возможность бесплатного проезда в транспорте.
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