В Кургане в жилых домах делают убежища для населения на случай ЧС. Фото, видео

07 марта 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Работы по гражданской обороне в Кургане завершатся до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в районе бульвара Солнечный стали появляться таблички, информирующие население об укрытии на случай ЧС. Об этом URA.RU сообщил наблюдательный читатель. «Обратил внимание, что на двери в подвал дома на бульваре Солнечном была надпись „Укрытие“», — рассказал читатель. На заседании департамента ЖКХ, где присутствовал корреспондент URA.RU, врио начальника управления по делам ГО и ЧС Кургана Андрей Давыдов сообщил, что на территории города в рамках микрорайона бульвар Солнечный проведена работа по гражданской обороне. «Сами знаете время у нас сейчас неспокойное. Есть определенные случаи в субъектах Российской Федерации, где применялись беспилотники. <…> Речь идет про гражданскую оборону, про укрытие наших людей в помещениях подвалов и так далее», — рассказал Давыдов. По словам Давыдова, укрытиями будут служить подвальные помещения многоквартирных домов (далее — МКД), где живут курганцы. Как сказал врио начальника управления, потоки граждан будут определены и разведены таким образом, чтобы все жильцы соседних домов смогли укрыться и следовать по маршруту в убежище согласно определенному нормативу. Также, по информации Давыдова, с управкомпаниями (далее — УК) и старшими по домам, у которых имеются ключи от убежищ, будет проведена работа по быстрому открытию. «На сегодня есть утвержденные и согласованные с ГУ МЧС формы стендов, порядок действия и форма табличек», — пояснил Давыдов, отметив, что на практике подход к решению задач у УК был разный. Кроме того, врио начальника управления сообщил, что до окончания года данная работа в Кургане будет завершена. Представитель УК «Курганская управляющая компания», на балансе которой имеется МКД в микрорайоне, подтвердил, что работы проводятся. Он отметил, что бульвар Солнечный был определен властями совместно с управляющими компаниями, как пилотный проект по информированию и оборудованию укрытий для граждан при возникновении военной угрозы, атак БПЛА и обстрелов. Также, представитель УК предоставил фото готового информационного стенда, о которых упоминал Андрей Давыдов. Корреспондент URA.RU отправился в микрорайон, чтобы проверить ход работы по гражданской обороне. У МКД, которые попали в пилотный проект не обнаружено внешних изменений, кроме наличия стендов в подъездах и информирующей таблички у подвала одного из МКД. Ранее URA.RU писало, что курганские власти нашли компанию, которая отремонтирует бомбоубежище. На ремонт по контракту выделено почти 2 млн рублей. По адресу бульвар Солнечный, 11 на стенде указано, что подвал является сборным эвакуационным пунктом, а укрытием — школа Фото: УК «Курганская управляющая компания» По адресу бульвар Солнечный, 10 над входом в подвальное помещение указано, что ключи от укрытия находятся у УК «Чистый квартал» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стенд от УК «Чистый квартал» не конкретизирует, в каком именно помещении МКД находится укрытие, а сборным пунктом эвакуации называет ту же школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вход в подвал у МКД на бульваре Солнечном, 10 низкий: пожилому человеку может быть тяжело зайти в него Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане в районе бульвара Солнечный стали появляться таблички, информирующие население об укрытии на случай ЧС. Об этом URA.RU сообщил наблюдательный читатель. «Обратил внимание, что на двери в подвал дома на бульваре Солнечном была надпись „Укрытие“», — рассказал читатель. На заседании департамента ЖКХ, где присутствовал корреспондент URA.RU, врио начальника управления по делам ГО и ЧС Кургана Андрей Давыдов сообщил, что на территории города в рамках микрорайона бульвар Солнечный проведена работа по гражданской обороне. «Сами знаете время у нас сейчас неспокойное. Есть определенные случаи в субъектах Российской Федерации, где применялись беспилотники. <…> Речь идет про гражданскую оборону, про укрытие наших людей в помещениях подвалов и так далее», — рассказал Давыдов. По словам Давыдова, укрытиями будут служить подвальные помещения многоквартирных домов (далее — МКД), где живут курганцы. Как сказал врио начальника управления, потоки граждан будут определены и разведены таким образом, чтобы все жильцы соседних домов смогли укрыться и следовать по маршруту в убежище согласно определенному нормативу. Также, по информации Давыдова, с управкомпаниями (далее — УК) и старшими по домам, у которых имеются ключи от убежищ, будет проведена работа по быстрому открытию. «На сегодня есть утвержденные и согласованные с ГУ МЧС формы стендов, порядок действия и форма табличек», — пояснил Давыдов, отметив, что на практике подход к решению задач у УК был разный. Кроме того, врио начальника управления сообщил, что до окончания года данная работа в Кургане будет завершена. Представитель УК «Курганская управляющая компания», на балансе которой имеется МКД в микрорайоне, подтвердил, что работы проводятся. Он отметил, что бульвар Солнечный был определен властями совместно с управляющими компаниями, как пилотный проект по информированию и оборудованию укрытий для граждан при возникновении военной угрозы, атак БПЛА и обстрелов. Также, представитель УК предоставил фото готового информационного стенда, о которых упоминал Андрей Давыдов. Корреспондент URA.RU отправился в микрорайон, чтобы проверить ход работы по гражданской обороне. У МКД, которые попали в пилотный проект не обнаружено внешних изменений, кроме наличия стендов в подъездах и информирующей таблички у подвала одного из МКД. Ранее URA.RU писало, что курганские власти нашли компанию, которая отремонтирует бомбоубежище. На ремонт по контракту выделено почти 2 млн рублей.