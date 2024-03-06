06 марта 2024

Тюменские власти поднимут тарифы на перелеты в труднодоступное Заболотье

© Служба новостей «URA.RU»
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В Заболотье жителей доставляют вертолетами Фото:

Власти Тюменской области разработали новые тарифы на авиаперелеты в тобольское Заболотье, подняв цены на билеты. Соответствующий проект изменений опубликован на сайте правительства и находится на обсуждении.

«Утвердить предельные тарифы на услуги перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях. Признать утратившим силу постановление от апреля 2023 года», — следует из документов.

Теперь стоимость перелета из Ачир в Тобольск вырастет с 491 до 519 рублей. Добраться до деревни Ишменева можно будет за 396 рублей, тогда как сейчас — за 375. Новые тарифы коснутся и следующих направлений: Тобольск — Иземеть, Тобольск — Вагай, Тобольск — Лайтамак, Тобольск — Вармахли и другие.

Ранее URA.RU писало, что для жителей Заболотья увеличат количество перелетов и введут новые рейсы в период таяния зимников. На это из бюджета выделено более 210 миллионов рублей.

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Власти Тюменской области разработали новые тарифы на авиаперелеты в тобольское Заболотье, подняв цены на билеты. Соответствующий проект изменений опубликован на сайте правительства и находится на обсуждении. «Утвердить предельные тарифы на услуги перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях. Признать утратившим силу постановление от апреля 2023 года», — следует из документов. Теперь стоимость перелета из Ачир в Тобольск вырастет с 491 до 519 рублей. Добраться до деревни Ишменева можно будет за 396 рублей, тогда как сейчас — за 375. Новые тарифы коснутся и следующих направлений: Тобольск — Иземеть, Тобольск — Вагай, Тобольск — Лайтамак, Тобольск — Вармахли и другие. Ранее URA.RU писало, что для жителей Заболотья увеличат количество перелетов и введут новые рейсы в период таяния зимников. На это из бюджета выделено более 210 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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