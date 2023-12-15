Прокуратура помогла увеличить количество авиарейсов для жителей Заболотья

С проблемой авиаперевозок в прокуратуру обратились жители Заболотья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для жителей труднодоступных территорий Тюменской области в 2024 году увеличат количество перелетов и введут новые авиарейсы в период таяния зимников. Уральская транспортная прокуратура сообщила, что на эти цели направят более 210 миллионов рублей.

«После вмешательства Уральской транспортной прокуратуры расширена маршрутная сеть и увеличено количество субсидируемых рейсов в труднодоступные территории Тюменской области. Итогом стало выделение субсидии из бюджета на выполнение в 2024 году авиационных пассажирских перевозок в районы „Заболотья“ в размере более 210 миллионов рублей, что почти на 50 миллионов больше объема финансирования этих работ в 2023 году», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Жители Нижнетавдинского, Тобольского и Вагайского районов обратились в прокуратуру из-за сложностей добраться на «большую землю», так как поселки окружены непроходимыми болотами и множеством рек и озер. Новая маршрутная сеть согласована с главами всех поселений. В нее включена деревня Малый Уват и введен авиарейс по маршруту Тобольск — Ачиры — Тобольск.

В ноябре 2023 года глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сообщил об очередном обновлении маршрутной сети. Работа ведется совместно с жителями поселений, учитываются их потребности. Формирование транспортной сетки планируется завершить к концу декабря.