07 марта 2024
06 марта 2024

Тюменская область стала одной из лучших в России по уровню гендерного равенства. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменскую область оценили по пяти пунктам, чтобы узнать уровень гендерного равенства в регионе Фото:

Тюменская область вошла в пятерку наиболее благоприятных регионов России по уровню гендерного равенства. Такие результаты исследования предоставили представители проекта «Если быть точным».

«Наиболее благополучная ситуация (рейтинг A — низкая выраженность проблемы) — в Москве, Тюменской области, Тульской и Волгоградской областях. Республика Коми и Чукотский автономный округ — тоже в лидерах по общему баллу», — написано в материале.

Исследования основывались на открытых данных. Регионы оценивались по пяти критериям: ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин, уровень зарплаты, затрата времени на детей, участие в политике и предпринимательстве.

В прошлом году Тюменская область вошла в десятку регионов с высокими показателями гендерного равенства. По версии Государственного университета управления, она заняла шестое место.

Показатели Тюменской области по уровню гендерного равенства
Показатели Тюменской области по уровню гендерного равенства
Фото:

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Тюменская область вошла в пятерку наиболее благоприятных регионов России по уровню гендерного равенства. Такие результаты исследования предоставили представители проекта «Если быть точным». «Наиболее благополучная ситуация (рейтинг A — низкая выраженность проблемы) — в Москве, Тюменской области, Тульской и Волгоградской областях. Республика Коми и Чукотский автономный округ — тоже в лидерах по общему баллу», — написано в материале. Исследования основывались на открытых данных. Регионы оценивались по пяти критериям: ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин, уровень зарплаты, затрата времени на детей, участие в политике и предпринимательстве. В прошлом году Тюменская область вошла в десятку регионов с высокими показателями гендерного равенства. По версии Государственного университета управления, она заняла шестое место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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