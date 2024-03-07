Тюменская область вошла в пятерку наиболее благоприятных регионов России по уровню гендерного равенства. Такие результаты исследования предоставили представители проекта «Если быть точным».
«Наиболее благополучная ситуация (рейтинг A — низкая выраженность проблемы) — в Москве, Тюменской области, Тульской и Волгоградской областях. Республика Коми и Чукотский автономный округ — тоже в лидерах по общему баллу», — написано в материале.
Исследования основывались на открытых данных. Регионы оценивались по пяти критериям: ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин, уровень зарплаты, затрата времени на детей, участие в политике и предпринимательстве.
В прошлом году Тюменская область вошла в десятку регионов с высокими показателями гендерного равенства. По версии Государственного университета управления, она заняла шестое место.
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