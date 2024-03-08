08 марта 2024
07 марта 2024

В Тюмени ищут электросварщика на зарплату до 450 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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НПО «Легион». Свердловская область, Среднеуральск, сварка, сварщик, завод, цех, производство
Тюменских электросварщиков зовут на вахту в Краснодарский край за большую зарплату Фото:

Тюменская компания по строительству инфраструктуры нефтегазовых месторождений готова взять электросварщика на зарплату от 350 до 390 тысяч рублей. Однако оплата труда сдельная, поэтому у сотрудника будет возможность получать до 450 тысяч рублей в месяц, рассказала владелица рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова.

«Работодатель выслал табель, где указаны состоявшиеся выплаты за прошлый месяц — 360-390 тысяч рублей. … Такой размер зарплаты обоснован удаленностью объекта, тяжелым климатом на полуострове Таймыра, объемом работы и сжатыми сроками», — пояснила Баданова «РБК Тюмень». Также она добавила, что из-за сдельной оплаты труда работника могут получать до 450 тысяч рублей.

Работодатель предлагает вахтовый метод работы на участке «Восток Ойл» в поселке Диксон Красноярского края. От кандидата требуется среднее специальное образование, опыт работы от трех лет, наличие шестого квалификационного разряда, а также действующая аттестация НАКС, НГДО.

Среди вакансий, открытых в Тюмени, самой высокооплачиваемой стала позиция агента по недвижимости. Специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей.

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Тюменская компания по строительству инфраструктуры нефтегазовых месторождений готова взять электросварщика на зарплату от 350 до 390 тысяч рублей. Однако оплата труда сдельная, поэтому у сотрудника будет возможность получать до 450 тысяч рублей в месяц, рассказала владелица рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова. «Работодатель выслал табель, где указаны состоявшиеся выплаты за прошлый месяц — 360-390 тысяч рублей. … Такой размер зарплаты обоснован удаленностью объекта, тяжелым климатом на полуострове Таймыра, объемом работы и сжатыми сроками», — пояснила Баданова «РБК Тюмень». Также она добавила, что из-за сдельной оплаты труда работника могут получать до 450 тысяч рублей. Работодатель предлагает вахтовый метод работы на участке «Восток Ойл» в поселке Диксон Красноярского края. От кандидата требуется среднее специальное образование, опыт работы от трех лет, наличие шестого квалификационного разряда, а также действующая аттестация НАКС, НГДО. Среди вакансий, открытых в Тюмени, самой высокооплачиваемой стала позиция агента по недвижимости. Специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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