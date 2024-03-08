В Тюмени ищут электросварщика на зарплату до 450 тысяч рублей

Тюменская компания по строительству инфраструктуры нефтегазовых месторождений готова взять электросварщика на зарплату от 350 до 390 тысяч рублей. Однако оплата труда сдельная, поэтому у сотрудника будет возможность получать до 450 тысяч рублей в месяц, рассказала владелица рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова.
«Работодатель выслал табель, где указаны состоявшиеся выплаты за прошлый месяц — 360-390 тысяч рублей. … Такой размер зарплаты обоснован удаленностью объекта, тяжелым климатом на полуострове Таймыра, объемом работы и сжатыми сроками», — пояснила Баданова «РБК Тюмень». Также она добавила, что из-за сдельной оплаты труда работника могут получать до 450 тысяч рублей.
Работодатель предлагает вахтовый метод работы на участке «Восток Ойл» в поселке Диксон Красноярского края. От кандидата требуется среднее специальное образование, опыт работы от трех лет, наличие шестого квалификационного разряда, а также действующая аттестация НАКС, НГДО.
Среди вакансий, открытых в Тюмени, самой высокооплачиваемой стала позиция агента по недвижимости. Специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.