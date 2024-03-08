Участник спецоперации из Кургана получил отпуск по случаю рождения двойни. Встреча мужа и супруги прошла в преддверии Международного женского дня, рассказал первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев.
«Многодетная мама из Кургана получила к 8 Марта самый главный подарок. Накануне праздника она родила двух девочек-близняшек. Папа девочек, участник СВО, по такому случаю приехал в отпуск, чтобы лично прийти на выписку», — написал Андрей Алексеев в своем telegram-канале. Теперь в семье военнослужащего шесть детей.
Перед 8 Марта врио главы Кургана Анастасия Аргышева побывала в семьях участников спецоперации. Она поздравила жен и матерей бойцов с праздником и передала подарки.
Командование отпустила бойца на выписку жены
Фото: telegram-канал Андрея Алексеева, https://t.me/alekseev_andrey45
Андрей Алексеев поздравил семью с наступающим праздником и рождением дочек
Фото: telegram-канал Андрея Алексеева, https://t.me/alekseev_andrey45
Больше остальных близняшкам обрадовалась младшая дочь военнослужащего
Фото: telegram-канал Андрея Алексеева, https://t.me/alekseev_andrey45
Участник спецоперации из Кургана получил отпуск по случаю рождения двойни. Встреча мужа и супруги прошла в преддверии Международного женского дня, рассказал первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев. «Многодетная мама из Кургана получила к 8 Марта самый главный подарок. Накануне праздника она родила двух девочек-близняшек. Папа девочек, участник СВО, по такому случаю приехал в отпуск, чтобы лично прийти на выписку», — написал Андрей Алексеев в своем telegram-канале. Теперь в семье военнослужащего шесть детей. Перед 8 Марта врио главы Кургана Анастасия Аргышева побывала в семьях участников спецоперации. Она поздравила жен и матерей бойцов с праздником и передала подарки.