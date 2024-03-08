08 марта 2024
07 марта 2024

Курганский боец СВО получил отпуск, чтобы встретить в роддоме жену с двойняшками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Военнослужащий покинул линию фронта, чтобы встретить супругу из роддома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Участник спецоперации из Кургана получил отпуск по случаю рождения двойни. Встреча мужа и супруги прошла в преддверии Международного женского дня, рассказал первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев.

«Многодетная мама из Кургана получила к 8 Марта самый главный подарок. Накануне праздника она родила двух девочек-близняшек. Папа девочек, участник СВО, по такому случаю приехал в отпуск, чтобы лично прийти на выписку», — написал Андрей Алексеев в своем telegram-канале. Теперь в семье военнослужащего шесть детей.

Перед 8 Марта врио главы Кургана Анастасия Аргышева побывала в семьях участников спецоперации. Она поздравила жен и матерей бойцов с праздником и передала подарки.

Командование отпустила бойца на выписку жены
Командование отпустила бойца на выписку жены
Фото:
Андрей Алексеев поздравил семью с наступающим праздником и рождением дочек
Андрей Алексеев поздравил семью с наступающим праздником и рождением дочек
Фото:
Больше остальных близняшкам обрадовалась младшая дочь военнослужащего
Больше остальных близняшкам обрадовалась младшая дочь военнослужащего
Фото:

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Участник спецоперации из Кургана получил отпуск по случаю рождения двойни. Встреча мужа и супруги прошла в преддверии Международного женского дня, рассказал первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев. «Многодетная мама из Кургана получила к 8 Марта самый главный подарок. Накануне праздника она родила двух девочек-близняшек. Папа девочек, участник СВО, по такому случаю приехал в отпуск, чтобы лично прийти на выписку», — написал Андрей Алексеев в своем telegram-канале. Теперь в семье военнослужащего шесть детей. Перед 8 Марта врио главы Кургана Анастасия Аргышева побывала в семьях участников спецоперации. Она поздравила жен и матерей бойцов с праздником и передала подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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