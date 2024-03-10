В ЯНАО сотрудники полиции сняли с самолета вахтовиков, отметивших 8 Марта

11 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое с самолета сняли двух выпивших мужчин Фото: Анна Майорова © URA.RU В аэропорту Нового Уренгоя транспортные полицейские сняли с рейса до Минеральных вод двух вахтовиков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие произошло 8 марта, сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по УрФО. «В праздничный день, 8 Марта, в линейный пункт полиции в аэропорту поступило сообщение, что к самолету, готовящемуся к вылету по маршруту „Новый Уренгой — Минеральные воды“, требуются сотрудники полиции. Транспортные полицейские установили, что мужчины возвращались домой с вахты. Мужчины выпивали в ресторане аэропорта в ожидании своего рейса», — сообщила пресс-служба Управления транспортной полиции на официальном сайте 11 марта. Мужчины 1968 и 1973 года рождения возвращались домой с вахты в Краснодарский и Ставропольский край. Им было отказано в перелете из-за алкогольного опьянения, о чем командир воздушного судна составил соответствующий акт. После доставления в дежурную часть им провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение вахтовиков. После чего сотрудники линейного отдела составили административные протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

В аэропорту Нового Уренгоя транспортные полицейские сняли с рейса до Минеральных вод двух вахтовиков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Происшествие произошло 8 марта, сообщает пресс-служба УМВД на транспорте по УрФО. «В праздничный день, 8 Марта, в линейный пункт полиции в аэропорту поступило сообщение, что к самолету, готовящемуся к вылету по маршруту „Новый Уренгой — Минеральные воды“, требуются сотрудники полиции. Транспортные полицейские установили, что мужчины возвращались домой с вахты. Мужчины выпивали в ресторане аэропорта в ожидании своего рейса», — сообщила пресс-служба Управления транспортной полиции на официальном сайте 11 марта. Мужчины 1968 и 1973 года рождения возвращались домой с вахты в Краснодарский и Ставропольский край. Им было отказано в перелете из-за алкогольного опьянения, о чем командир воздушного судна составил соответствующий акт. После доставления в дежурную часть им провели медицинское освидетельствование, которое подтвердило алкогольное опьянение вахтовиков. После чего сотрудники линейного отдела составили административные протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом виде.