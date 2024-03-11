Избирком ЯНАО завершил предвыборный обход ямальцев

Избирком ЯНАО отчитался о региональных итогах проекта «Информ УИК»

11 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

В избиркоме ЯНАО рассказали о завершении проекта «ИнформУИК» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Избирательная комиссия ЯНАО отчиталась об итогах федеральной информационной кампании «ИнформУИК». С 17 февраля по 7 марта участники проекта рассказывали жителям региона о подробностях проведения выборов президента РФ. Всего в ЯНАО проинформировали 257 363 избирателя. «Из всех домохозяйств и квартир, которые были намечены, удалось обойти 98%. При этом открыли двери и пообщались с представителями кампании 86% избирателей», — рассказал корреспонденту URA.RU председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт. В настоящее время в регионе завершается досрочное голосование. По данным избиркома, заранее свой голос за президента уже успели отдать 65% досрочных избирателей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО столкнулись с нехваткой бюллетеней для предстоящих выборов.

Избирательная комиссия ЯНАО отчиталась об итогах федеральной информационной кампании «ИнформУИК». С 17 февраля по 7 марта участники проекта рассказывали жителям региона о подробностях проведения выборов президента РФ. Всего в ЯНАО проинформировали 257 363 избирателя. «Из всех домохозяйств и квартир, которые были намечены, удалось обойти 98%. При этом открыли двери и пообщались с представителями кампании 86% избирателей», — рассказал корреспонденту URA.RU председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт. В настоящее время в регионе завершается досрочное голосование. По данным избиркома, заранее свой голос за президента уже успели отдать 65% досрочных избирателей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО столкнулись с нехваткой бюллетеней для предстоящих выборов.