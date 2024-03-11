Избирком ЯНАО завершил предвыборный обход ямальцев

Избирком ЯНАО отчитался о региональных итогах проекта «Информ УИК»
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Информ УИК. Екатеринбург, выборы 2024, выборы президента 2024, информ уик, адресное информирование
В избиркоме ЯНАО рассказали о завершении проекта «ИнформУИК» Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Избирательная комиссия ЯНАО отчиталась об итогах федеральной информационной кампании «ИнформУИК». С 17 февраля по 7 марта участники проекта рассказывали жителям региона о подробностях проведения выборов президента РФ. Всего в ЯНАО проинформировали 257 363 избирателя.

«Из всех домохозяйств и квартир, которые были намечены, удалось обойти 98%. При этом открыли двери и пообщались с представителями кампании 86% избирателей», — рассказал корреспонденту URA.RU председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт.

В настоящее время в регионе завершается досрочное голосование. По данным избиркома, заранее свой голос за президента уже успели отдать 65% досрочных избирателей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО столкнулись с нехваткой бюллетеней для предстоящих выборов.

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Избирательная комиссия ЯНАО отчиталась об итогах федеральной информационной кампании «ИнформУИК». С 17 февраля по 7 марта участники проекта рассказывали жителям региона о подробностях проведения выборов президента РФ. Всего в ЯНАО проинформировали 257 363 избирателя. «Из всех домохозяйств и квартир, которые были намечены, удалось обойти 98%. При этом открыли двери и пообщались с представителями кампании 86% избирателей», — рассказал корреспонденту URA.RU председатель ИК ЯНАО Андрей Гиберт. В настоящее время в регионе завершается досрочное голосование. По данным избиркома, заранее свой голос за президента уже успели отдать 65% досрочных избирателей. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО столкнулись с нехваткой бюллетеней для предстоящих выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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